El futuro del país está en juego: Gustavo Madero

Zacatecas, Zac. “Lo mejor que le va a pasar a Zacatecas es que tú seas su gobernadora”, vaticinó el senador Gustavo Madero, dirigiéndose a Claudia Anaya, candidata por la coalición “Va por Zacatecas”.

En visita por Zacatecas para apoyar a la aspirante tripartita, el panista afirmó que el debate nacional que se está dando actualmente es respecto a dos proyectos: el México del desarrollo económico y la responsabilidad social o el México estatista, que es el que propone el presidente de la República. En ese contexto, valoró el papel de personajes como Claudia en dicho debate público.

En conferencia de prensa, Madero agregó que en 2018 el pueblo de México votó movido por una esperanza, y fue defraudado, pero que la ciudadanía aún puede rescatar el equilibrio de poderes con su voto el próximo 6 de junio.

Por su parte, la candidata Claudia Anaya consideró preocupante, por ejemplo, que el poder legislativo haya aprobado en un transitorio de la ley orgánica del Poder Judicial una extensión de mandato al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “Tal vez para muchas personas esto no tiene significado alguno, porque en este país nos falta memoria histórica y nos falta darnos cuenta de todas las vidas que se perdieron precisamente para que tuviéramos una Constitución que nos dijera quién encabeza cada uno de los distintos poderes”.

“Tal vez mucha gente no recuerda que hemos tenido guerras que han costado vidas precisamente para que tuviéramos una división de poderes y para que un poder no pudiera meterse en la vida de otro. Tal vez no recordemos que estas luchas se dieron precisamente para marcar los plazos de temporalidad en los cuales una persona puede estar al frente de un poder y no más”.

“Esas son las causas que nos unen en esta coalición. Sería ilógico que habiendo trabajado juntos durante muchos años en el Congreso de la Unión, no nos hubiéramos unido para defender las causas que sí nos convocaron para el fortalecimiento de muchos organismos autónomos e independientes”, entre los cuales recordó al Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, la Auditoría Superior de la Federación, por citar algunos.

Agregó que dichas instituciones nos dan certeza jurídica, pero que a pesar de ello, al día de hoy están constantemente amenazados. Llamó a la ciudadanía a reflexionar y a votar a favor del PAN, PRI y PRD para evitar que un solo partido tome el control del país.