Zacatecas en quebranto financiero: David Monreal

Zacatecas, Zac.- Ante el desastre financiero que vive Zacatecas por malos manejos en las dos pasadas administraciones, el Gobernador David Monreal Ávila anunció, en un mensaje a los ciudadanos, que ya trabaja en poner orden al gasto público y además, dar respuesta a los maestros que en justicia exigen su salario.

Como parte de la nueva gobernanza, el mandatario enfatizó que no pedirá adelanto de participaciones ni contratará deuda, sino, por el contrario, va a plantear al Poder Legislativo toda una reestructuración de la administración pública y, a la par, acompañará a los maestros en su lucha sin simulaciones: “vamos a revisar puntualmente el tema y a abrir un debate en torno a la educación”.

En tanto, explicó a las y los zacatecanos que el motivo del déficit educativo obedece a una grave omisión de administraciones anteriores ya que, en el año 2015, el gobierno estatal en turno no adhirió al magisterio al Fondo de Nómina Educativa (Fone), para que la Federación asumiera ese gasto, tal cual sucede con la mayoría de los estados del país.

Detalló que en aquel entonces Zacatecas llegó a recibir más de 5 mil millones de pesos de presupuesto extraordinario que pudieron haber sido para el desarrollo del estado; sin embargo, el recurso se usó para el pago de nómina. “Por centavos dejaron ir los pesos; quizás había algún negocio de fondo, algunos operadores políticos o recibir los intereses que da ese dinero en las cuentas”.

Derivado de la decisión de no adherirse al Fone, en el año de 2016, explicó que Zacatecas tuvo la primera consecuencia pues dejó de recibir recursos extraordinarios y, en ese sentido, la entidad debió destinar 2 mil 901 millones de pesos para el pago de nómina magisterial; en 2017 fueron 2 mil 820; 2 mil 748 en 2018; 2 mil 754 en 2019; 2 mil 804 en 2020 y para este 2021 se requieren 2 mil 846 millones de pesos.

Señaló que, por error del pasado, de enero a agosto de este año, Zacatecas ha destinado, con recursos propios, 1 mil 245 millones de pesos a nómina educativa y hay una petición de apoyo vía U-080 a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por 1 mil 028 millones de pesos para cubrir los meses de septiembre a diciembre.

El Gobernador David Monreal detalló que en lo que va de este 2021 la nómina educativa se ha cubierto de la siguiente manera:

Enero: 374 millones de pesos de dinero estatal y cero pesos de apoyo de la SHCP.

Febrero: 184 millones de pesos estatales y cero pesos de recurso federal.

Marzo: 61 millones de pesos estatales y 100 millones de pesos federales.

Abril: 187 millones de pesos estatales y cero apoyo de la SHCP.

Mayo: 228 millones de pesos estatales y cero apoyo de la SHCP.

Junio: 27 millones de pesos estatales y 200 millones de pesos de la SHCP.

Julio: 127 millones de pesos estatales y 83 millones de pesos federales.

Agosto: 57 millones de pesos estatales y 190 millones de pesos federales.

En tanto, explicó que la proyección para lo que resta del año es la siguiente:

Septiembre requiere 167 millones de pesos.

Octubre, 262 millones de pesos.

Noviembre, 196 millones de pesos.

Diciembre, 403 millones de pesos.

En total, dijo Monreal Ávila, Zacatecas ha recibido 573 millones de pesos de la Federación y aún estarían pendientes por transferir 669 millones de pesos, obligación que el estado ya no puede asumir, porque no tiene recursos para ello, y solicitar adelantos y pedir deuda sólo sería agudizar más un problema que generó el propio gobierno en 2015.

“No actuaron bien (los gobierno anteriores), hicieron mal las cosas y los maestros lo saben; por eso, se debe establecer estrategia para que se resuelva de fondo, no es correcto que los traigan de esa manera en la incertidumbre, en las calles pidiendo su salario; tengo que decir a los maestros que no es la ventana Zacatecas, en el estado no está el recurso, no existe y si se tuviera no habría porqué regatearlo y detenerlo”, enfatizó el mandatario.

Insistió, en ese sentido, que abrirá todo un debate público para resolver la problemática de fondo. Pues, además relató, el gobierno anterior aparentemente no contrató nueva deuda, pero la realidad es que de 2016 a 2021, se contrataron créditos a corto plazo por 6 mil 620 millones de pesos, reportados ante la SHCP.

Además, añadió que para el cierre de este año, hay obligaciones por 1 mil 661 millones de pesos para distintos rubros y, de septiembre a diciembre del presente, el déficit es de 1 mil 575 millones de pesos para distintas necesidades, mientras que la deuda a largo plazo es de más de 10 mil millones de pesos, incluidos los adeudos a proveedores. También se deben 233 millones de pesos al Sistema de Administración Tributaria (SAT)

David Monreal recordó que hubo años recientes en los que Zacatecas llegó a tener 42 mil millones de pesos, cuando este 2021 el presupuesto es de 30 mil 200 millones de pesos y la proyección para 2022 es de 30 mil 400 millones de pesos.

“Ante esta situación, quiero que el pueblo de Zacatecas se entere de la emergencia social en la que estamos; es una quiebra y mi anhelo es una nueva gobernanza, una nueva sociedad y la transformación de Zacatecas, donde haya honestidad y los servidores públicos recuperen la vocación de servir”, dijo.

El mandatario estatal sostuvo que, pese a la grave situación, su gobierno llegó a tiempo y no dejará de trabajar para lograr la recuperación de Zacatecas. “No voy a permitir que el gasto siga siendo sólo pago de nómina, porque se ha caído la capacidad de operación y por eso no hay obra, no acción y no hay crecimiento.

Agregó que continuará con el cumplimiento de su compromiso de reparar carreteras y caminos en todo el estado, pues por lo menos durante 11 años estuvieron en el abandono. Informó que esta semana hará trabajos en los municipios de Guadalupe, Zacatecas y en el sur del estado.

“Vamos a generar riqueza, el pueblo de Zacatecas es mucho pueblo y vamos a echar para adelante, sí se puede, pero pido de su apoyo y comprensión, porque no está fácil poner orden, había muchas malas prácticas”, refirió.

GENARO CODINA

Por otro lado, el Gobernador David Monreal actualizó los avances en las obras y acciones que realiza su administración para la reactivación en Genaro Codina, tras la tragedia ocurrida la semana pasada a causa de las fuertes lluvias.

Destacó que, gracias a que se atendió la contingencia de manera muy oportuna, se evitó una tragedia humana; sin embargo, hay daños materiales millonarios que deberán ser enfrentados.

El Jefe del Ejecutivo estatal adelantó que esta tarde encabezará otra reunión para valorar las nuevas acciones. En tanto, refirió, ya se restableció el servicio de energía eléctrica, hoy se hará lo propio con el de agua potable, se empezarán los trabajos para la conexión de red de drenajes y se continuará con las labores de limpieza para evitar enfermedades.