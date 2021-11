En Guadalupe los apoyos son para todos y no para unos cuantos: Chávez

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación en toda la sociedad guadalupense, el Ayuntamiento de Guadalupe entregó más de 500 apoyos alimentarios en la Primera Sección de Tierra y Libertad, así como en las colonias Luis Donaldo Colosio y Ampliación Minas.

Al evento asistieron Julio César Chávez Padilla, Presidente Municipal de Guadalupe, Diana Elizabeth Galaviz Tinajero, Secretaria del Bienestar Social y Juan Manuel Torres, Coordinador de Asesores del Municipio, así como beneficiarios de las colonias antes mencionadas.

Después de que Julio César Chávez Padilla diera la instrucción de que se brindara apoyo a todas las familias, las brigadas de colaboradores recorrieron cada una de las casas para integrar un padrón de beneficiarios.

“Aquí ya se acabaron los favoritismos, aquí los apoyos ya son para todos y no para unos cuantos, como ustedes saben que antes se hacía. Ahora nada de que no tienes beneficio porque no me caes bien o le vas al otro, ahora la atención a los guadalupenses es sin discriminación”, dijo Chávez Padilla, durante el evento en el que se aplicaron todas las medidas para prevenir contagios de Covid-19.

Asimismo, expresó su agradecimiento al recibir las muestras de cariño de las y los vecinos que lo han acompañado, “hace ratito me dijo una señora, yo no voté por usted porque me dio miedo salir por la pandemia, pero le agradezco que me ayude sin conocerme”, comentó.

Por último, prometió regresar dentro de algunas semanas con regalos para todos los niños, y así fomentar los valores con las tradicionales posaditas, mismas que llevan dos años sin realizarse debido a las restricciones por la actual contingencia sanitaria por Covid-19.