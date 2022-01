Anuncia DMA que detienen a presuntos responsables vinculados a camioneta abandonada con 10 cuerpos

Zacatecas, Zac.- El gobernador David Monreal Ávila informó este día a través de un video difundido en sus redes sociales que fueron capturados los presuntos responsables vinculados a los hechos que se presentaron la mañana de este jueves en en la capital del estado, cuando dejaron una camioneta abandonada con 10 cuerpos sin vida, 8 hombres y 2 mujeres, frente a Palacio de Gobierno.

Dijo que aunque no se puede detallar la información, para no afectar el proceso, instruyó a las autoridades correspondientes para que en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado, comuniquen los avances de manera constante a la sociedad zacatecana.

Afirmó que este tipo de hechos obedecen a la reacción del resultado del operativo Zacatecas 2 que ha dejado una baja en el comportamiento del delito, especialmente en homicidios y secuestros.

Mencionó además que bajo la estrategia nacional de construcción de paz y seguridad, donde participan de manera coordinada la SEDENA, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública del estado y otras corporaciones locales, “atenderemos y actuaremos para esclarecer este y todos los casos de violencia que se registren en nuestro estado”.

Indicó que tal como lo advirtió en su toma de protesta, “heredamos un estado con los más altos índices de inseguridad, endeudados y con problemas económicos, lo que nos obliga a no desistir para encontrar la paz y la tranquilidad a todas y todos los zacatecanos en la aspiración legítima del bienestar”.

Y concluyó al señalar que no se dará tregua en la lucha por regenerar el tejido social, por lo que seguirá en su empeño por proteger la vida y la integridad de las y los zacatecanos, que no habrá más impunidad ni más corrupción.