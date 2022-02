Alumnos de Derecho UAZ regresan de manera presencial

Zacatecas, Zac. -En días pasados, la Unidad Académica de Derecho (UAD) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), informó por medio de un comunicado emitido por su director Raúl Federico García Pérez, un regreso a las actividades escolares presenciales, de forma responsable, ordenado bajo la óptica de un sistema híbrido “voluntario y no obligatorio”, manteniendo las recomendaciones sanitarias y generando la posibilidad de fortalecer los vínculos entre los actores de la comunidad universitaria, particularmente entre el docente y alumno.

En ese ámbito, la unidad académica este lunes 21 de febrero, abrió sus puertas a los estudiantes y profesores que así lo decidieron, reanudando clases de forma presencial y dejando la opción abierta para aquellos que por alguna complicación o temor no pudieran acudir a las aulas, ya sea por cuestiones de salud, por la distancia, o porque viven fuera de la ciudad, y que pueden efectuar sus labores académicas a través de las plataformas que actualmente se utilizan para la impartición de clases.

Durante dos años la UAD-UAZ se ha mantenido activa brindando su oferta educativa vía remota, por lo que para este regreso se tomaron algunos lineamientos como son: filtros de acceso, entrada y salidas de la escuela, áreas administrativas y salones de clases; uso de gel antibacterial, así como el lavado de manos con agua y jabón; uso obligatorio y adecuado de cubrebocas en las instalaciones de la unidad; mantener la sana distancia y avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma por el virus SARS-CoV2.

Asimismo, se detalla que queda prohibido la comercialización e ingesta de alimentos dentro de las instalaciones; las y los jefes de grupo deberán informar a la autoridad con dos días de anticipación previo a las clases presenciales la cantidad de alumnos que de su grupo asistirán, de igual forma avisarán la no asistencia de su grupo, y la asignación de aula para cada grupo estará publicada en la entrada de las instalaciones de la unidad académica, para su consulta.

Dentro de estas recomendaciones, la dirección destacó también: mantener la flexibilidad y comprensión hacia con los alumnos que no puedan asistir a las actividades presenciales; la no asistencia a las actividades presenciales no ameritará un menoscabo o detrimento en la calificación final del alumno; no se emitirán justificantes por parte de la dirección a los alumnos que no puedan asistir de forma presencial.

Respecto al programa de Licenciatura en Derecho del Sistema Semiescolarizado tanto del Campus Jerez como el de Villanueva, se comunicó que se mantendrá de manera virtual, respetando los “lineamientos para clases en línea”, esto, debido a las condiciones de infraestructura en ambos campus. Por otro lado, en el caso de los programas de maestría, la programación para el regreso seguro a las actividades presenciales será dado a conocer a través de los responsables de programa, a la comunidad docente y estudiantil que cada uno atiende.

Cualquier duda sobre el regreso a clases se puede pedir informes a los números de teléfono 492 227 5689, 492 269 3906 y 492 294 1637 por medio de WhatsApp.

Es de recalcar que, en el transcurso de la semana se reunirá el Honorable Consejo Universitario, para que, a partir del diagnóstico realizado por el Comité de Salud de la UAZ, que deberá reflejarse en un dictamen, sea la máxima autoridad de la institución la que determine la dinámica para que el regreso presencial en las unidades académicas sea progresivo.