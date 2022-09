Entregan SEDIF prótesis externas de mama a 23 mujeres

Zacatecas, Zac.- A través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, en coordinación con las Fundaciones Isauro López y Jorge Vergara, hizo entrega de 25 prótesis externas de mama que beneficiaron a 23 mujeres que padecieron cáncer de mama.

Dichas prótesis fueron adquiridas gracias a la campaña “Ser fuerte es mi única opción”, con recursos recaudados en el partido de fútbol con causa, que protagonizaron Mineros de Zacatecas y las Chivas ralladas del Guadalajara, el pasado mes de diciembre.

Sara Hernández de Monreal, presidenta honorífica del SEDIF; Eduardo López Muñoz, presidente ejecutivo de la Fundación Isauro López y presidente del Club Mineros de Zacatecas; Ofelia Muñoz de Alba y Eduardo López Villarreal hicieron entrega de las prótesis a las beneficiarias, procedentes de los municipios de Jerez, Luis Moya, Loreto, Pinos, Ojocaliente, Guadalupe, Juan Aldama y Zacatecas.

Además de agradecer el trabajo que realizan organizaciones como la Fundación Isauro López o la Fundación Jorge Vergara, y la coordinación de esfuerzos que se ha logrado para favorecer a los grupos de atención prioritaria, la titular del DIF Estatal expresó su reconocimiento a quienes recibieron su prótesis y sus familias, “porque no se han dejado vencer”.

Les dijo que no están solas, que “hay muchas manos que queremos ayudar y que queremos voltear a ver lo más sensible de nuestra sociedad, los grupos de atención prioritaria, para que no se sientan abandonados; siempre hay manos que estamos listas y dispuestas a ayudar”.

Sara Hernández de Monreal consideró que “podemos hacer muchas cosas cuando sabemos que, como mujeres, podemos sembrar esa semilla para que puedan surgir cosas buenas e importantes, para bien de nuestro prójimo y donde estamos nosotros debemos voltearnos a ver y dar gracias porque tenemos una oportunidad increíble de servir”.

Dijo que desde hace 10 meses asumió su encargo con mucho compromiso, con mucha emoción y pasión, sobre todo, “porque sabemos que sí podemos transformar la vida de una persona a la vez” y destacó que, en estos momentos, hay mucha falta de consciencia y muchas situaciones que, tal vez, con escuchar a las personas, con atenderlas, se pueda cambiar su realidad.

La titular del SEDIF señaló que todas las personas que intervienen para que sean posibles este tipo de proyectos, proporcionan un gran ejemplo de lo que sí se puede hacer “y me emociona mucho saber que no estamos solos, que hay muchas manos que hacen todo lo posible por ayudar”.

“Me da mucha fuerza saber que no estoy sola”, que hay instituciones y organizaciones como las Fundaciones que hoy apoyan a las mujeres con sus prótesis de mama, que están dispuestas a coordinarse y trabajar de manera conjunta para llevar más beneficios a un mayor número de personas.

Sara Hernández mencionó que “a veces en la vida nos tocan retos muy fuertes, que pensamos que no vamos a poder con ellos, pero creo que el reto nos hace más fuertes y más resilientes, porque no nos dejamos vencer y celebro que la vida me haya dado la oportunidad de estar aquí, porque sé que, con mi pequeño granito de arena, sí puedo marcar una diferencia”.

Eduardo López Muñoz felicitó a las beneficiarias, les aseguró que son unas guerreras y celebró el que hoy reciban sus prótesis, gracias al SEDIF como a ambas fundaciones, que trabajaron para lograr este objetivo.

Señaló que Grupo Islo, con más de 63 años en Zacatecas, es una empresa con gran responsabilidad social, porque, pese a la pandemia y a muchas condiciones económicas difíciles, no sólo no despidieron a sus trabajadores, sino que lograron aumentar la plantilla laboral para apoyar a más familias.

Aseguró que “somos una familia comprometida con Zacatecas, con nuestro gobierno, con la gente, con la que tenemos también un gran compromiso” y recordó que el haber comprado el equipo Mineros no fue una decisión equivocada, por el contrario, ha sido un acierto porque no solamente es tener un equipo, sino que el fútbol puede mover muchas cosas, porque van las familias, disfrutan y además, con las escuelas que tienen en varios puntos del estado, se está formando en deporte y en valores a los niños y jóvenes del estado.

Indicó que hoy todos podemos poner nuestro granito de arena, porque necesitamos recobrar la tranquilidad del país, ese Zacatecas que todos añoramos, donde podamos caminar libremente por sus calles. Hay que hacer que la gente emule las cosas positivas, las cosas buenas, porque somos más los buenos, los que queremos vivir con tranquilidad y en paz.

Mónica López Muñoz hizo una reseña de la Fundación Isauro López, que tiene 17 años de creada y gracias a la cual se han beneficiado, con prótesis de mama, 433 mujeres de todo el estado, en once entregas.

Reconoció la sinergia que se ha generado con Sara Hernández de Monreal, gracias a la cual se podrán generar más beneficios para las y los zacatecanos en cuanto a prótesis de diversos tipos, como de extremidades, ojos, mamas, entre otras.

Dijo, finalmente, que con la entrega de las prótesis de mama ayudan a recobrar la autoestima y el amor propio de las mujeres, a que se reincorporen a su cotidianidad, a volver a darle sentido a la vida.