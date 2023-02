México busca proteger variedades de maíz

Zacatecas, Zac.-“Es algo positivo que se busque proteger el maíz en México, porque somos un centro de origen, por lo que se está buscando la forma de preservar nuestras variedades, para ver la posibilidad de aumentar nuestra producción para alimentarnos con este maíz”.

Así lo manifestó la docente investigadora del Área de Ciencias de la Salud, Coyolxauhqui Barrera Galicia, esto en torno al nuevo decreto publicado el pasado 13 de febrero en el Diario Oficial de la Federación sobre la prohibición, adquisición, utilización e importación de maíz genéticamente modificado.

Indicó que esto es un tema de seguridad alimentaria para alcanzar la producción necesaria, y también, es cuestión de soberanía alimentaria, ya que cada pueblo tiene derecho a decidir con qué se quiere alimentar y cuál va será la calidad de los productos.

“El maíz es muy importante para nosotros porque el consumo per cápita en México es de 137 kilogramos al año por persona, entre totopos, tacos, etc., por lo que es muy importante para el gobierno de México proteger esta parte”.

Refirió la doctorada por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) Unidad Irapuato, que el decreto dice que se prohíbe la importación de maíz para consumo humano, es decir lo que sea para consumo animal si se va a permitir, además en la página de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM), dice que no se está prohibiendo la investigación con maíz genéticamente modificado, ni la importación para consumo animal, únicamente para consumo humano.

A este respecto señaló, surge la pregunta ¿por qué en E.U si se produce, porque ellos se lo dan a los animales y en México se lo dan a las personas? A lo que expresó que, son prácticas culturales muy diferentes, “hay mucha desinformación, y dicen si es malo porque no lo prohibieron antes, etc., no es que porque es malo lo están prohibiendo, lo que se está buscando es caminar a proteger el maíz de México, esa es la idea global, todo alimento que comamos, hasta los alimentos procesados siguen un protocolo y es seguro.”

Sobre el mismo tema, el docente investigador José Abraham García Berumen, reveló que el principal temor o la postura del gobierno es porque el tema del maíz es muy cultural, ya que es nuestro alimento base es el maíz y el frijol; sin embargo –dijo- hay que aclarar que E.U. es el principal productor de maíz a nivel mundial, del 35 a 40 por ciento de la producción mundial, seguido de China y Brasil.

“E.U. ha desarrollado diferentes variedades de maíz, aunque no es el centro de origen, por eso la preocupación del gobierno mexicano, porque se teme que con la introducción de nuevas variedades o semillas que ellos han desarrollado, se cree que pueda haber un cruzamiento con nuestras variedades nativas y se pueda perder la biodiversidad, datos de un investigador estadounidense habla del maíz en México que dice que hay frecuentemente muchos más tipos de maíz en una sola localidad de México que en todo los E.U.”.

Si hay que protegerlo –expresó-, y la ciencia nos ha demostrado en 40 años que la Ingeniería Genética donde ya se puede utilizar y modificar genes de manera muy puntual y de manera exacta, se sabe que van a expresar, como se va a mostrar la planta, que características va a tener; y se ha tenido especial cuidado en esta parte, del maíz que se produce y se genera sea apto para consumo humano, que sea inocuo, que no vaya a dañar, esto se ha estado haciendo por parte de los investigadores, Premios Nobel, personas que saben, no han reportado un efecto directo hacia la salud humana.

“Tenemos 40 años consumiendo maíces transgénicos, porque E.U. es el principal productor, ahora no todos los maíces que nos manda son transgénicos, el transgénico es el maíz Bt, que es el ejemplo de un maíz resistente a un gusanito, a una plaga, pero también hay híbridos, y estos son organismos genéticamente modificados, pero no son transgénicos, son simplemente cruzas y apareamientos para generar nuevas variedades o plantas de maíz; esto va más por el interés del gobierno de cuidar y preservar la diversidad genética del maíz”.