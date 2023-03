Necesario un nuevo código penal para Zacatecas: Francisco Murillo

Zacatecas, Zac.- Durante su participación en el Foro “Estado de Derecho, Justicia y Pacificación, organizado por la Comisión de Seguridad Pública de la LXIV Legislatura, el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, Francisco Murillo Ruiseco, destacó que es necesario un nuevo Código Penal para el Estado de Zacatecas; pero para que una reforma penal sea duradera, tiene que estar bien construida desde sus cimientos, con la participación de los operadores del Sistema de Justicia Penal.

Sostuvo que las reformas a las leyes penales necesitan ser debatidas, no solo en el recinto legislativo por las y los diputados, sino también en mesas de trabajo, para efectos de construir normas duraderas.

Es importante, dijo, que se escuche a los operadores directos del sistema de justicia penal, que le pregunten a las y los Ministerios Públicos, a las Juezas y Jueces, a los Defensores Públicos o Privados, al Foro Jurídico Especializado y a las y los Académicos e Investigadores.

Ante especialistas, académicos de Instituciones de educación Superior e integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, el Fiscal General explicó que nuestro Código Penal data de 1986; es un código que publicó el entonces Gobernador José Guadalupe Cervantes Corona, y ha sido modificado en muchas ocasiones. Se han emitido, por lo menos, 48 decretos de reforma que ha modificado, reformado y adicionado 400 artículos en varias ocasiones.

Es un código que constantemente se ha actualizado. Una reforma reciente muy importante para nosotros, de agosto de 2020, es la que actualiza la parte general del Código Penal. Esa parte no estaba homologada con el Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que se actualiza la terminología procesal del Código Nacional.

Durante su exposición, se refirió a la importancia de la Ley Penal para una sociedad. Precisó que la teoría del delito se encarga de analizar cuáles son los elementos que deben de concurrir en una conducta para que sea considerada como delito, de ahí la importancia de que las y los operadores del sistema de justicia penal siempre debemos de tener conciencia sobre la necesidad de consolidar los conocimientos.

La teoría del delito representa uno de los instrumentos más importantes para establecer la responsabilidad penal de un individuo procesado, imputado por la supuesta comisión de un hecho delictivo y es necesario analizar y establecer si se ha dado la afectación a un bien jurídico protegido y considerado fundamental.

Entonces, la teoría del delito debe construirse desde los cimientos que proporcionan las mismas normas penales, pues de nada servirían el Sistema Penal si entrara en contradicción con lo expuesto en los textos legales.

Precisó además que para construir una norma penal necesitamos saber dogmática penal, porque si no vamos a tener normas que, operativamente, no van a ser funcionales; por ello, no debe de haber contradicciones internas al propio sistema penal, pues estas podrían aniquilar el sistema.