Jennifer Astrid se dice orgullosa de ser Policía Vial

Zacatecas, Zac.- Aun cuando tiene apenas cinco años dentro de la Dirección de Policía de Seguridad Vial (DPSV), Jennifer Astrid se dice orgullosa de su trabajo, pero sobre todo de ser mujer.

Ella es perito de vialidad; es decir, es la responsable de llevar a cabo un análisis técnico y de investigación de los hechos de tránsito que se registran en la capital zacatecana.

Muestra de sus ganas de salir adelante, es que, además de trabajar, estudia la licenciatura en Derecho, lo que, como mujer, le ha dado grandes satisfacciones.

Aunque se encuentra inmersa en un ambiente que, hasta hace unos años, había sido dominado por los hombres, Jennifer se identifica como parte de la corporación y reconoce a las mujeres que, a través de los años, se abrieron paso al interior de ésta.

“Me gusta mucho mi trabajo, porque me gusta relacionarme con la ciudadanía para poder ayudar, apoyar y salvaguardar la integridad física de las personas en el área de hechos de tránsito, en la que me desenvuelvo, pues me permite realizar un trabajo de proximidad”, dice.

“En estos cinco años, he visto cómo se han abierto las oportunidades a las mujeres para crecer profesionalmente, dándonos puestos a los que antes no podíamos acceder”.

Destacó la buena convivencia entre hombres y mujeres dentro de la corporación, ya que, al pasar juntos la mayor parte de las horas del día, resulta indispensable el buen ambiente laboral.

Jennifer aseguró que ama su trabajo y siempre se ha empeñado en representarlo con orgullo y con honor.