Decadencia legislativa

Visión y percepción

Por Salvador del Hoyo Bramasco

Zacatecas, Zac.-Lo que vimos la semana pasada, durante las comparecencias de funcionarios de primer nivel, al iniciar la glosa por el Segundo Informe de gobierno estatal, fue lamentable. De hecho, la mayoría de los diputados dan mucho de qué hablar.

El espectáculo, durante lo que iba a ser la comparecencia del Secretario de Seguridad, el Gral. Arturo Medina Mayoral, fue bochornoso y deplorable. La bancada oficial, encabezada por Morena, hicieron el vacío a los tres pases de lista. También faltaron algunos legisladores de las bancadas de oposición.

Los que estaban presentes se acusaban unos a otros, de provocar el escándalo legislativo. El Gral. Arturo Medina Mayoral estuvo presente en el recinto legislativo para responder los cuestionamientos de los diputados.

Al contrario de lo que pasó con el General, el día anterior, por fin compareció la Secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro. Aquí sí se logro el quórum para que pudiera comparecer. Cuestionada y todo, respondió a las preguntas de sus interlocutores.

En el caso del Secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, también «tronaron» la sesión (cuando ya iba avanzada) para que ya no fuera cuestionado.

De por sí, los políticos son los personajes más criticados y rechazados por la sociedad, pero los diputados (con sus jugosas dietas) definitivamente la ciudadanía, prácticamente, no los quiere para nada. Aunque, hay que reconocer, que hay sus excepciones; los que sí cumplen, pero son los menos.

Lamentablemente no podemos esperar mucho de nuestros diputados. En poco tiempo renunciarán a sus cargos para buscar otros, incluso la reelección, en las elecciones del próximo año.

Los actuales oficialistas, que antes eran oposición, le han fallado a quienes votaron por ellos. Llegar a tener poder, los cambia drásticamente y olvidan sus promesas de campaña. En el caso de la Legislatura estatal, los diputados son los más proclives a incumplir sus compromisos.

Están por comenzar las precampañas, al iniciar el próximo mes de noviembre. Habrá que analizar quienes dejarán sus curules para buscar otra posición política. La ciudadanía debe recordar quienes les fallaron y cobrarles en las urnas.