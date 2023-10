Fui gobernadora gracias a las mujeres: Amalia García

Ciudad de México.- La ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina reconoció que ganó la gubernatura de nuestra entidad gracias al apoyo decidido de las mujeres zacatecanas que la impulsaron, la promovieron y la apoyaron para postularse como candidata en el 2004; también por la solidaridad de hombres de la sociedad civil que veían en ella la posibilidad de mejorar las condiciones de vida para el estado.

García Medina reconoció que los políticos hombres que dirigían a su entonces partido a nivel federal y estatal, así como quien era mandatario de la entidad, trataron de persuadir para que no se postulara bajo el pretexto de que había una sociedad con tradiciones machistas, lo que no era cierto.

En su exposición dentro del Foro: Del sufragio a la Paridad en Acción organizado por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres, relató las dificultades que tuvo para poder ser candidata a la gubernatura de Zacatecas, así como la violencia política de género que sufrió, en un tiempo donde no había legislación al respecto, ni mandatos del INE ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las mujeres fueran postuladas en ese cargo.

“Quiero reconocer que fue gracias a las mujeres zacatecanas que fui Gobernadora, lo digo así porque yo no me había propuesto ser candidata al gobierno del estado, pero fueron ellas quienes me dijeron que despues de tantas batallas en la lucha feminista y por que se otorgaran las cuotas de género que garantizaban los derechos políticos de las mujeres, era necesario que yo contendiera por la gubernatura de Zacatecas”, expresó.

Añadió que “las mujeres me buscaron para decirme: queremos gobernar y te pedimos que te lances para ser gobernadora. Fue así como ellas se empezaron a organizar y mi postulación se fue dando como una bola de nieve”.

García Medina lamentó que los hombres de Zacatecas, quienes aspiraban a ser candidatos y ya estaban en una contienda interna entre ellos, se unificaron como club de Toby y fueron a los medios de comunicación a decir que ella era chilanga y nada tenía que hacer en Zacatecas.

“Había mucha resistencia para que yo fuera candidata. El presidente nacional del partido y el entonces gobernador hablaron conmigo para decirme que me querían mucho, pero que la gente no iba a votar por una mujer, pues Zacatecas era un estado conservador y no querían que yo sufriera una derrota”, rememoró.

Relató que ante esas resistencias lo que solicitó fue que se conociera la opinión de la gente y se hicieron encuestas donde ganó; “después dijeron que las mediciones estaban mal y se hicieron dos encuestas más donde también gané”.

Las ex Gobernadora de Zacatecas expresó que su intención como titular del ejecutivo siempre fue mejorar las condiciones de vida de las personas, de las niñas, de los niños, de las mujeres, de los hombres y de adultos mayores; principalmente con obras, acciones y programas que les apoyaron a vivir mejor; así como garantizar y ampliar sus derechos como seres humanos.

En el marco de la conmemoración de los 70 años del voto de la mujer en México, la diputada federal de Movimiento Ciudadano se pronunció porque se garanticen todos los derechos para todas las mujeres y todas las niñas. Se tiene derecho a no desaparecer, derechos también a las madres buscadoras. Derecho a que el Estado otorgue las garantías de no impunidad y no revictimización. Derecho a que niñas y mujeres puedan vivir seguras y libres.

Amalia García es recordada en Zacatecas por haber construido las autopistas de cuatro carriles a Saltillo, a San Luis Potosí, a Jerez y la ampliación del libramiento tránsito pesado; las supercarreteras a carril y medio hacia Durango y Ojocalientes.

También por la construcción del actual hospital general de Zacatecas, la plaza bicentenario y el complejo Ciudad Gobierno que contempla las oficinas del Poder Ejecutivo, los Juzgados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el edificio que alberga la Fiscalía General de Justicia del Estado, Palacio de las Convenciones, el Instituto Politécnico Nacional y la Plaza Galerías.

Adicionalmente, Amalia García es reconocida por haber organizado los mejores festivales culturales en la historia de la entidad con la participación de artistas como Bob Dilan, Roberto Carlos, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Chick Corea, Gloria Gaynor, Roger Hodson, entre muchos otros .

Finalmente, la zacatecana hizo un reconocimiento a su compañeras panelistas Beatriz Paredes y Dulce María Saurí por haber sido de las primeras en gobernar sus entidades y abrirle camino al resto de las mujeres.

