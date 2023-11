Por primera vez en Latinoamérica se realizó el City Safari de Pokémon GO en Ciudad de México

Zacatecas, Zac.-Durante el 4 y 5 de noviembre los Entrenadores en Ciudad de México pudieron disfrutar del primer Pokémon GOCity Safari realizado en Latinoamérica. Más de 30 mil entrenadores provenientes de 30 países distintos emprendieron una aventuraa través de la ciudad para atrapar diferentes Pokémon salvajes y sumarse a una investigación especial para capturar a Eevee con un fondo decorativo único que incluye el paisaje del Ángel de la Independencia. Gracias a la extraordinaria respuesta de los jugadores, se agotarontodos los boletos días antes del inicio del evento, por lo que Niantic decidió liberar más entradas para el domingo.

Los Entrenadores pudieron participar en 5 diferentes activaciones presenciales que se colocaron en parques del área metropolitana tales como Parque Hundido, Parque Lincoln, Parque América, Glorieta Pdte. Masaryk y Parque Naucalli; logrando así que se giraran más de 5 millones de Poképaradas y se realizaran cerca de 180 mil incursiones. Distintos puntos de la ciudad también se vistieron con una serie de exhibiciones publicitarias, incluyendo rótulos pintados a mano y parabuses transparentes decorados con personajes de Pokémon que ofrecieron oportunidades únicas para fotografías, fomentando aún más la participación y el entusiasmo entre la comunidad.

El equipo de Niantic también organizó un recorrido VIP en un autobús descapotado de doble piso, que durante el fin de semana visitó los puntos de activación en toda la ciudad en compañía de empleados de Niantic, diferentes socios estratégicos, representantes de medios, creadores de contenido y miembros de comunidades de jugadores. Durante el fin de semana, los Entrenadores en su conjunto lograron capturar 6.8 millones de Pokémon, entre los que se encontraron Tropius, Axew, Rufflet, Wooper, Hawlucha y Skiddo. Además, se intercambiaron más de 27 mil Pokémon.

En la alcaldía Miguel Hidalgo se colocaronPoképaradas de tamaño real, que también sirvieron como centros de carga para que los transeúntes pudieran recargar su celular, y se decoraron 3 letras monumentales alusivas a los equipos del juego en distintos parques de la alcaldía. Como agradecimiento al apoyo recibido durante el evento, Niantic se encargará del mantenimiento y reparación de 5 bancas ubicadas en Avenida Masaryk, mostrando el compromiso de la empresa con la recuperación de los espacios públicos, para beneficio de los vecinos y visitantes de la zona.

Además, los jugadores pudieron acercarse e interactuar en 5 tiendas de 7-Eleven decoradas con la imagen de los equipos de Pokémon GO y distribuidas alrededor de la ciudad. En estas ubicaciones especiales, los Entrenadores formaron parte de un rally de sellos con los que fueron acreedores a premios cortesía de 7-Eleven una vez que completaron la misión, hasta agotar existencias.

Pokémon GO también formó parte de las celebraciones del Día de Muertos, a través de la instalación del Mexicráneo temático de City Safari exhibido frente al Ángel de la Independencia, donde los Entrenadores pudieron tomarse fotografías y visitar el Gimnasio dentro del juego. Las luces del Cráneo Monumental por las noches cambiaban de color dependiendo del equipo que estuviera controlando ese Gimnasio.

Las entradas al evento incluyeron una serie de bonus, como el doble de Caramelos por capturar Pokémon, una reducción de la distancia para eclosionar Huevos en incubadoras, extensión de la duración de los Módulos Cebo e incienso y mucho más. Gracias a ello, los Entrenadores lograron la eclosión de más de 121 mil huevos y el intercambio de cerca de 188 mil regalos.

“City Safari: Ciudad de México fue el primer evento de Realidad Aumentada en su tipo en Latinoamérica, con el que logramos amplificar la belleza de la ciudad con una experiencia digital y presencial para miles de personas. Fue un éxito gracias a la gran respuesta de los Entrenadores y esperamos que sea el inicio de más eventos similares en la región, para que más personas puedan vivir esta experiencia única”, agregó Alan Mandujano, Head of Latin America de Niantic, Inc.

Con el apoyo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en diversos módulos de información turística los participantes del City Safari recibieron una visera de Duskull y un sticker de Pokémon GO para personalizar su Tarjeta de Movilidad Integrada, además de recibirinformación sobre las mejores rutas para continuar con la aventura.

Según datos de la Secretaría de Turismo, durante el fin de semana del Pokémon GO City Safari la ocupación hotelera en la Ciudad de México experimentó un aumento promedio de 5.5 puntos en comparación con 2022. En este crecimiento, destaca la contribución del evento al desarrollo del sector hotelero en la ciudad.

Sin duda fue un gran fin de semana para los Entrenadores en México, quienes pudieron vivir toda una aventura, crear nuevas amistades y redescubrir la belleza de la ciudad durante el City Safari. Para obtener más información sobre los diversos eventos de Pokémon GO, incluyendo los Días de la Comunidad y las nuevas adiciones al juego, invitamos a todos los jugadores a seguir atentos al blog oficial y a las redes sociales de Pokémon GO. Además, se les recuerda a los Entrenadores que presten siempre atención a su entorno y acaten las normas de las autoridades sanitarias locales al jugar a Pokémon GO.