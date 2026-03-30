Llevan programa de pavimentación a Rincón Colonial

Zacatecas, Zac.-La rehabilitación completa de calles sigue avanzando en el municipio de Guadalupe, en esta ocasión el programa de pavimentación impulsado por el Gobernador David Monreal y por el Presidente Municipal Pepe Saldívar, llegó hasta la colonia Rincón Colonial.

El alcalde supervisó personalmente esta intervención que se lleva a cabo en la calle Cerro de la Bufa de la colonia mencionada, donde aseguró que ambos gobiernos, tanto el estatal como el municipal, están cumpliendo con reparar por completo calles y avenidas de Guadalupe.

“Estamos constatando que las máquinas de la Secretaría de Obras Públicas están avanzando constantemente en la pavimentación de calles. Ya se intervino la colonia Ferrocarrileros, ya estuvimos en Arboledas, ya se colocó carpeta asfáltica nueva en la carretera que va de Tacoaleche a Casa Blanca y ahora nos encontramos en Rincón Colonial”, indicó el edil.

Asimismo, agradeció la intervención del Gobernador David Monreal, quien al arranque de este programa realizado en la colonia Ferrocarrileros, informó que se considera una primera etapa de 23 calles en diversas colonias y comunidades de Guadalupe.

Agregó que se contará posteriormente con una segunda etapa de este programa de pavimentación de calles para aumentar el número de vialidades a 50, las cuales serán rehabilitadas en su totalidad.

Finalmente, Pepe Saldívar reiteró que diariamente trabajan a la par las cuadrillas de bacheo del municipio atendiendo reportes y siguiendo la programación de reparación de vialidades.