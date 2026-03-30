Destaca Rodrigo Reyes Mugüerza acompañamiento solidario y gestiones a favor de campesinos

Zacatecas, Zac.- El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, celebró que, tras diversas mesas de trabajo y jornadas de diálogo, se haya alcanzado un acuerdo entre productores y productoras de frijol y el Gobierno Federal, en el que la administración estatal ha fungido como acompañante solidario para garantizar su cumplimiento.

Destacó que este entendimiento fue posible, en gran medida, gracias a la disposición, voluntad y respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como por las gestiones del Gobernador David Monreal, lo que permitirá avanzar hacia una cifra histórica de acopio cercana a las 100 mil toneladas de frijol, mismas que serán pagadas a un precio de garantía justo en beneficio de pequeños y pequeñas productoras.

Rodrigo Reyes Mugüerza explicó que el Gobierno del Estado mantuvo en todo momento el acompañamiento a las y los campesinos desde hace dos semanas, e insistió en la intervención de las autoridades federales, al tratarse de un programa de carácter nacional.

Detalló que las negociaciones se desarrollaron en una mesa tripartita integrada por representantes federales, productores y autoridades estatales, con jornadas de trabajo de hasta ocho horas durante varios días, y se lograron, finalmente, acuerdos favorables.

Entre los puntos establecidos, explicó, se contempla la atención individual a las y los productores para no perder la esencia del programa, enfocado a pequeñas y pequeños productores, así como la creación de una comisión de acompañamiento con participación de la Secretaría General de Gobierno y la Secretaría del Campo (Secampo), para verificar que el proceso se lleve a cabo conforme a las reglas de operación.

Reyes Mugüerza subrayó que con este acuerdo gana el campo zacatecano, particularmente las y los pequeños productores, y señaló que quienes buscaron politizar la situación o afectar actividades como el Festival Cultural no lograron su objetivo.

En ese sentido, Rodrigo Reyes Mugüerza resaltó el ambiente de armonía y tranquilidad que prevalece en el estado, reflejado en el desarrollo del Festival Cultural Zacatecas 2026, que se realiza con gran participación ciudadana.

Como ejemplo, mencionó las presentaciones de Revisiting Creedence y Los Fabulosos Cadillacs, y anunció que este lunes, a las 20:00 horas, en Plaza de Armas, se llevará a cabo el tercer gran concierto con Los Auténticos Decadentes.

El Secretario General de Gobierno invitó a la ciudadanía a sumarse a las actividades del Festival, puesto que aún hay oportunidad de disfrutar de los eventos programados en un ambiente familiar, pacífico y seguro, lo que consolida a Zacatecas como sede de uno de los encuentros culturales y artísticos más importantes del país.