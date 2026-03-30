Emite SSZ recomendaciones para el consumo seguro de alimentos procedentes del mar

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de dotar a la ciudadanía de información necesaria para la prevención de enfermedades y ante el notable incremento del consumo de alimentos procedentes del mar en esta Semana Santa, expertos de la Secretaría de Salud (SSZ) emiten recomendaciones para la compra de pescados y mariscos.

William González Serrano, jefe del departamento de Verificación Sanitaria de Productos y Servicios de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la SSZ, declaró que, aunque la dependencia realiza de manera permanentemente inspecciones a los tianguis, mercados y establecimientos donde se expende este tipo de productos, es indispensable que las personas complementen de manera individual estas medidas de seguridad alimentaria.

Recordó que, al momento de comprar productos del mar, se debe revisar su frescura, mediante condiciones organolépticas; es decir, que el olor no sea tan fuerte ni parecido al del amoniaco, su textura debe ser firme y los ojos transparentes y no estar totalmente hundidos, así como constatar que las escamas no se desprendan fácilmente. En el caso de moluscos, ostiones y mejillones, es necesario verificar que la concha esté bien cerrada.

De igual manera, los consumidores deben realizar sus compras en establecimientos donde los productos del mar se encuentren sobre una cama abundante de hielo y nunca bajo los rayos directos del sol.

Recalcó la importancia de que, al comprarlos, se deben llevar lo más pronto posible a casa para su preparación, y evitar realizar otras actividades que retrasen la llegada al domicilio para no exponerlos a la subida de temperaturas, en especial cuando se dejan en vehículos estacionados.

Con respecto a la cantidad, es preferible comprar sólo lo que será consumido y tratar de terminarlo ese mismo día, pues estos insumos son más delicados en su almacenamiento y el alza en las temperaturas puede acelerar su descomposición. Además, no se deben volver a congelar para intentar almacenarlos por más tiempo.