Avanza coordinación policial en Zacatecas

Guadalupe, Zac.- En un acto que reafirma el compromiso institucional con la pacificación del estado, el Secretario de Seguridad Pública, General Arturo Medina Mayoral, encabezó, junto con el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza y el Secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduk, la entrega de reconocimientos a Directoras y Directores de Seguridad Pública Municipal que se han sumado al modelo de Mando Coordinado y Mando Único en Zacatecas.

Durante la entrega, realizada en el hangar de la Secretaría de Seguridad Pública, se destacó la voluntad y responsabilidad de los municipios que han decidido fortalecer la articulación institucional en materia de seguridad, mediante la implementación de estos esquemas que permiten consolidar la coordinación operativa, el intercambio de inteligencia y la profesionalización policial, en beneficio de las y los zacatecanos.

En su intervención, el Secretario de Seguridad Pública subrayó que este modelo responde a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y forma parte de una estrategia integral que busca homologar capacidades, optimizar recursos y garantizar una respuesta más eficaz ante los desafíos en materia de seguridad.

Explicó que el Mando Coordinado permite a las corporaciones municipales mantener su estructura, operando bajo una dirección técnica estatal que facilita la planeación conjunta, la capacitación constante en el Instituto de Formación Profesional y el acceso a mejores herramientas y equipamiento.

El General Arturo Medina Mayoral destacó que actualmente 49 municipios se encuentran integrados a este esquema policial.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, reconoció la disposición de las autoridades municipales para sumarse a este esfuerzo conjunto, destacando que la seguridad es una responsabilidad compartida que requiere coordinación plena entre los tres órdenes de gobierno.

Este avance se enmarca en la política de seguridad impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, quien ha establecido como prioridad la construcción de la paz, el fortalecimiento institucional y el bienestar de las familias zacatecanas, bajo una estrategia alineada al decálogo para la pacificación del estado, que privilegia la coordinación, la prevención, la profesionalización policial y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Finalmente el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Flores Sonduk, señaló que tanto el modelo coordinado como el modelo único se alinean con la estrategia nacional de seguridad pública 2024-2030 que contempla la prevención, inteligencia, investigación y la justicia, todo con respeto a los derechos humanos y la legalidad.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional para consolidar la paz, la seguridad y el bienestar de todas y todos los zacatecanos.