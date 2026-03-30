Zacatecas vibra al ritmo de Los Auténticos Decadentes

Zacatecas, Zac.- Energía y ritmo se apoderaron de Plaza de Armas, máximo foro del 40 Festival Cultural Zacatecas 2026, con la presentación de la emblemática banda argentina Los Auténticos Decadentes, considerada una de las agrupaciones de rock y música popular más influyentes de Latinoamérica.

Público de todas las edades se hizo partícipe en la máxima fiesta cultural de Zacatecas, al formar un coro monumental junto a la banda, cuando interpretó temas como Loco tu forma de ser y Un osito de peluche.

La algarabía aumentó con el gran ambiente y la cercanía de Los Auténticos Decadentes, quienes bajaron del escenario para interpretar El Murguero, junto al público que abarrotó Plaza de Armas y calles aledañas, en una auténtica fiesta de energía y buen ritmo.

Temas como Somos, Cómo me voy a olvidar, Pendeviejo, Los piratas, Corazón/Diosa, Viviré por siempre, Amor, La prima lejana, Besándote, El gran señor, Vení Raquel, El pájaro vio el cielo, No me importa el dinero, Sigue tu camino, Beatle, Gente que no, La guitarra, Siga el baile, Y la banda sigue, formaron parte de una noche inolvidable en Zacatecas.

Con este espectáculo, en el que celebraron 30 años de su icónico álbum Mi Vida Loca, disco que transformó la música popular latinoamericana, desde su lanzamiento en 1995, Los Auténticos Decadentes reafirman su vigencia y su lugar como una de las bandas más queridas e influyentes de la música en español.

Fue la agrupación zacatecana Sinikos la encargada de abrir la actividad musical de este lunes en el máximo foro del festival, donde el público se congregó para disfrutar de un espectáculo enérgico y lleno de ritmo, que destacó el talento local y la riqueza de la escena musical de la región.

Durante su presentación, Sinikos ofreció un repertorio variado que combinó tradición y modernidad, con lo que logró conectar con los asistentes a través de su estilo fresco y potente. La interacción con el público generó un ambiente festivo, donde la música se convirtió en un punto de encuentro entre artistas y comunidad.

Ciclo de piano

En el marco del 40 Festival Cultural Zacatecas, el pianista italiano Vittorio Forte se presentó en el foro del Ciclo de piano, donde brindó un recital que destacó por su refinada interpretación y profunda elocuencia. Su participación reafirmó su prestigio internacional, al cautivar al público con una propuesta artística construida desde la curiosidad y la originalidad, en la que cada obra se convierte en una experiencia musical vivida con intensidad y absoluta sinceridad.

En esta ocasión, Vittorio Forte presentó un programa que incluyó obras de Serguéi Rajmáninov en versiones de Earl Wild, como Dreams op.38 n.5, Vocalise op.34 n.14 y Floods of Spring op.14 n.11, así como piezas de George Gershwin, entre ellas, la Improvisation en forme de Thème et Variations sobre “Someone to Watch Over Me” y selecciones de las Seven Virtuoso Etudes.

El recital continuó con una destacada selección de música latinoamericana, que incluyó obras de Heitor Villa-Lobos, Manuel M. Ponce y Astor Piazzolla. La velada concluyó con emotivas interpretaciones de piezas de Carlos Gardel, como Por una cabeza y Volver, con lo que las y los asistentes celebraron la riqueza del repertorio pianístico y la sensibilidad interpretativa de Vittorio Forte.

Zac58: La auténtica casa del sazón zacatecano

En el Centro Cultural Ciudadela del Arte, dio inicio Zac58: La auténtica casa del sazón zacatecano; se trata de una muestra gastronómica que reúne a diversos municipios de la entidad para ofrecer una extraordinaria experiencia culinaria dentro del 40 Festival Cultural Zacatecas 2026.

Este lunes, el municipio de Villanueva sorprendió a las y los asistentes con un menú de tres tiempos: como entrada, cueritos de cochino en salsa; plato fuerte con tortas de chorizo, lomo y combinadas, acompañadas de agua fresca de guayaba; y de postre, la tradicional “Huichola”. Las y los comensales disfrutaron de cada bocado, con lo que celebraron el sabor y la tradición de Zacatecas.

Presentación editorial

La Petroteca del Antiguo Templo de San Agustín fue sede de la presentación editorial “Experiencias y saberes docentes en escuelas con infancias de familias de jornaleros agrícolas migrantes. Zacatecas, México”, un espacio de reflexión, que reunió a especialistas y público interesado en la educación y la realidad social del estado.

La obra fue presentada por Jaime Calderón y José Alonso Garza, con la moderación de Cruz Vidaña, quienes dialogaron sobre los desafíos que enfrentan docentes y estudiantes en contextos de movilidad migrante. Durante el encuentro, se destacó la importancia de reconocer los saberes pedagógicos construidos en entornos complejos, así como la necesidad de fortalecer políticas educativas incluyentes y sensibles a estas realidades.

Foro Infantil

El foro para las infancias se llenó de imaginación y alegría con la presentación “Los cuentos y el pan: a todos por igual”, a cargo de la narradora Elsa Guízar. El encuentro tuvo lugar en la Plazuela Goitia, donde niñas y niños se congregaron para disfrutar de una experiencia llena de historias, creatividad y cercanía.

A través de su talento narrativo, Elsa Guízar logró cautivar al público infantil con relatos que combinaron humor, sensibilidad y enseñanzas, con lo que fomenta la imaginación y el gusto por la palabra oral.

Asimismo, la música y la alegría se apoderaron de este foro con la presentación de Elba Rodríguez Duet. Niñas y niños, acompañados de sus familias, se dieron cita para disfrutar de un espectáculo interactivo que combinó talento, ritmo y cercanía con el público, creando un ambiente festivo y participativo.

Durante la función, el dúo cautivó a la audiencia con un repertorio variado, dinámico y lleno de color, logrando que grandes y chicos se involucraran activamente en la experiencia.

Más tarde, el foro Orígenes, en Plazuela Goitia, se llenó de ritmo y tradición con la presentación de Dinastía Raudales. La agrupación conquistó al público asistente con su concierto “Centenario del natalicio de Tomás Méndez Sosa”, con el que rindió homenaje al legado del compositor y resaltó la riqueza de la música popular mexicana.

Ciclo de Ensambles en Templos

Este lunes dio inicio el Ciclo de Ensambles en Templos con la destacada participación del Coro del Estado de Zacatecas. El concierto inaugural tuvo lugar en el emblemático Templo de Santo Domingo, donde el público se dio cita para disfrutar de una velada musical de gran calidad artística y profunda emotividad.

Durante el recital, el coro interpretó la obra “Stabat Mater”, del compositor Antonín Dvořák, una de las piezas más representativas del repertorio sacro. La ejecución destacó por su precisión vocal, sensibilidad interpretativa y la riqueza sonora que llenó el recinto, logrando conmover a las y los asistentes y generar una atmósfera de recogimiento y contemplación.

Teatro Ramón López Velarde

El Teatro Ramón López Velarde fue escenario de la puesta en escena “Constructo vaciado al cuerpo”, una propuesta escénica a cargo de la compañía El Mal Sueño Teatro Físico. La presentación ofreció al público una experiencia intensa y reflexiva, que destacó por su lenguaje corporal y su enfoque contemporáneo.

Bajo la dirección de Tadeo Sandoval y Alberto Palomo, la obra exploró las posibilidades expresivas del cuerpo como eje narrativo, construyendo una propuesta que dialoga con las emociones, la identidad y la percepción humana.

“De amor y muerte. Impresionismo francés”

El Auditorio del Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez fue sede del recital “De amor y muerte. Impresionismo francés”, interpretado por el Trío Amatista, presentación que ofreció una experiencia musical única, que destacó por la delicadeza y sensibilidad propias del estilo impresionista francés.

Durante el recital, el Trío Amatista encantó a las y los asistentes con un programa cuidadosamente seleccionado, que exploró las texturas, armonías y emociones características del impresionismo. La interpretación se destacó por su precisión técnica, el equilibrio entre los instrumentos y la capacidad de transmitir la intensidad emocional de cada obra, con lo que se generó un ambiente de profunda conexión con la audiencia.

Plazuela Miguel Auza

La Plazuela Miguel Auza se llenó de ritmo y color con la presentación de Marimba Peytec. Niñas, niños y familias enteras disfrutaron de un espectáculo vibrante que destacó por su energía, precisión musical y la riqueza de los sonidos tradicionales de la marimba.

Marimba Peytec interpretó un repertorio variado que combinó piezas folclóricas con arreglos contemporáneos; logró mantener al público cautivo y generó un ambiente de alegría y participación.

Este mismo foro fue sede de la presentación de Marlene y Esteban Project. El dúo cautivó a los asistentes con su propuesta que fusiona jazz y blues, ofreciendo un espectáculo lleno de ritmo, armonía y emociones, que conectaron con el público de todas las edades.

A su vez, la agrupación Recoveco, con su concierto “Entre rumbas y amores”, cautivó al público asistente, al ofrecer una experiencia musical vibrante, que combinó energía, talento y cercanía con la audiencia.

Recoveco interpretó un repertorio que fusionó rumbas clásicas con temas originales, destacando por su ritmo contagioso y la calidad de sus arreglos. La interacción con el público generó un ambiente festivo y participativo, donde asistentes de todas las edades disfrutaron de un espectáculo lleno de emoción y color.

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