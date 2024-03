Desconfianza entre empleadores y empleados, error común de las empresas

Muchas organizaciones carecen de una cultura que permita la confianza entre colaboradores, lo que afecta su productividad, permanencia y crecimiento

Zacatecas, Zac.-a gestión del personal en las empresas es un tema complejo; en este momento al menos cuatro generaciones (baby boomers, X, milenials y centenials) colaboran en conjunto dentro de las organizaciones, lo que conlleva dificultades porque cada parte ve y entiendo el mundo y sus necesidades individuales de manera diferente.

Pero una de las dificultades que tanto las empresas como sus colaboradores enfrentan en la actualidad, al menos en nuestro País, es la desconfianza entre ambas partes, una situación que afecta la productividad, sentimiento de pertenencia, crecimiento y permanencia en las organizaciones.

Según el Dr. Jacobo Ramírez, Profesor Asociado en Desarrollo Empresarial Latinoamericano – Copenhagen Business School (CBS) que visitó la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) para impartir una clase sobre gestión del talento humano en el Doctorado en Dirección Empresarial (DBA), todo lo anterior causa un círculo vicioso, sin confianza de la empresa, el empleado tampoco la tendrá hacia ella, por lo que no hay compromiso, no existe el “ponte la camiseta”.

Además, agregó que el “talento humano son las personas que están en las organizaciones y es lo más importante. Las organizaciones necesitan talento, sin él no funcionan, pero en México uno de los problemas más comunes es la falta de confianza”.

Errores más comunes

El Dr. Jacobo Ramírez aprovechó para enumerar los errores más comunes que comenten las empresas al gestionar su talento humano:

No tener en cuenta el contexto geográfico, cultural y social de la gente que interactúa en las empresas y contratar solo para llenar la vacante.

No dar libertad de opinar.

No ofrecer capacitación.

No ofrecer motivación.

No ofrecer crecimiento.

Lo bueno

Por otro lado, llama la atención un punto positivo y curioso de México, donde las empresas mexicanas tienden a solventar necesidades de los empleados que la legislación no ofrece y esto es atractivo para el talento humano: horarios flexibles, prestaciones y valores que protegen o ayudan al individuo y su familia, más allá de la ley, dijo.

Sobre el profesor visitante

El Dr. Jacobo Ramírez es Profesor Asociado en Desarrollo Empresarial Latinoamericano en el Departamento de Gestión, Sociedad y Comunicación (MSC) de la Copenhagen Business School (CBS). Con una sólida formación académica obtenida en prestigiosas instituciones como la Universidad de Newcastle, Inglaterra, y la Escuela de Gestión de Grenoble, Francia, donde completó su Doctorado en Administración de Empresas en 2005. El Dr. Ramírez combina una perspectiva global con un profundo conocimiento de los desafíos y oportunidades en América Latina.