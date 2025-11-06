Convocan a escritores a participar en Festival Huellas Artísticas

Zacatecas, Zac.- En cada historia que se escribe habita una forma de mirar el mundo. La palabra puede sanar, resistir o iluminar aquello que permanece oculto. La escritura, desde siempre, ha sido una herramienta para dejar constancia de lo que experimentamos, sentimos, cuestionamos e incluso de aquello que no logramos nombrar: ahí está su encanto.

Con esa convicción, el Festival Huellas Artísticas organizado por un colectivo de alumnos y egresados de la Universidad Autónoma de Zacatecas invita a participar en el Área de Exposición Literaria de su tercera edición, que se llevará a cabo del 18 al 21 de diciembre de 2025 en distintos foros de la ciudad.

Bajo tres ejes temáticos que proponen distintas formas de habitar la palabra: “Ternura como resistencia”, “El cuerpo narrado” y “Crónicas del presente”, la Coordinación de Literatura, a cargo de Valeria Gil y Cristian Fraire, convoca a escritoras y escritores emergentes o en desarrollo a compartir su voz, explorar la creación como un proceso de transformación y participar en experiencias que entrelazan lectura, escucha activa y diálogo con el público.

“Creo que tanto la ternura como los movimientos sociales y el auto reconocimiento del cuerpo -como forma de habitar el mundo- son expresiones de resistencia. Cada una nos invita a hacer una reflexión distinta: primero sobre nosotros mismos y después sobre los espacios que ocupamos, sobre la manera en que nos relacionamos y el valor que le damos a nuestra existencia, estemos donde estemos”, expresó Valeria Gil respecto a la selección de las temáticas.

Añadió que estas propuestas también permiten conectar y reconectar con nosotros mismos, y abren la posibilidad de explorar la escritura desde distintos niveles de experiencia. “Podemos ser principiantes, escribir por gusto o tener una trayectoria más consolidada: todas y todos tenemos algo que decir y que escribir”, agregó.

Valeria Gil explicó que las dinámicas de participación buscan explorar la literatura desde formatos más creativos y vivos, más allá de los espacios académicos tradicionales, ya que lo que se reciba se presentará a través de lecturas ilustradas, lecturas con música en vivo y lecturas dramatizadas por narradores orales.

La convocatoria está dirigida a quienes deseen participar con textos en género libre, y estará abierta hasta el 14 de noviembre a través del siguiente formulario: https://goo.su/sesr .

“Queremos que esta convocatoria sea una invitación para que escritoras y escritores ‘de clóset’ se animen a salir de él, para que le pierdan el miedo a lo que sea que les genere miedo. Que recuerden el derecho que tienen a ocupar los espacios con su voz, sus ideas y sus pensamientos. Y también, que se animen a sacar del molde las presentaciones literarias: no porque estén mal, sino porque evolucionar es natural”, concluyó.