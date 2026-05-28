Participa investigadora UAZ en Congreso Internacional de Americanistas en Italia

Zacatecas.- La docente investigadora Dra. Elsa Leticia García Argüelles, de la Unidad Académica de Docencia Superior, Maestría en Literatura Hispanoamericana, y los Estudios de las Humanidades (UAEH) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), participó en el Congreso internacional Scritture liminali. Generi in transito. Ibridazioni (Escritura liminal. Género en transición. Hibridación), organizado por la Universidad de Salerno y el Centro de Estudio Americanista Circolo Amerindiano di Salerno, en el marco del 48º Congreso Internacional de Americanistas, Jornadas de literatura latinoamericana.

El encuentro académico se desarrolló en la ciudad de Salerno, al sur de Italia, del 13 al 15 de mayo de 2026. Durante las jornadas se abordaron temas relacionados con la crisis de los géneros y la coexistencia de diferentes perspectivas metodológicas, con especial atención a la literatura, el cine y el teatro, además de los estudios literarios, lingüísticos e históricos.

En este marco, la investigadora Rosa María Grillo, quien organiza el congreso brindó un recibimiento generoso a los asistentes, en una ciudad que se distingue por la fusión de historia y cultura del sur de Italia hacia el Mediterráneo.

La presencia de la especialista García Argüelles se dio en la tarde del miércoles 13 de mayo, cuando presentó la ponencia titulada “Identidades y textualidades en tránsito: imágenes de la migración femenina a partir de autoras chicanas”. Se trata de un tema en el cual es especialista, pues ha estudiado la cuestión migratoria y las fronteras desde posturas decoloniales e identidades liminales a lo largo de su trayectoria académica.

Sus investigaciones evidencian cómo las autoras chicanas han sido mujeres que, desde el siglo pasado, propusieron importantes agendas, mapas, cruces y narrativas para entender la experimentación en los géneros literarios y la hibridación en sus textos, creando puentes entre culturas y grupos humanos.

De esta manera, el Congreso de Salerno se consolidó como un espacio privilegiado de americanistas en Italia, integrando un grupo sólido y crítico de estudios sobre arte y literatura en distintas épocas. Este foro académico permitió indagar en temas vinculados al contexto latinoamericano y fortalecer el diálogo con los estudios críticos europeos, tendiendo puentes entre ambos continentes y enriqueciendo la reflexión sobre las dinámicas culturales y literarias.

Con esta trayectoria, la participación de la Dra. Elsa Leticia García Argüelles en el Congreso Internacional de Americanistas en Salerno se suma a una carrera académica dedicada al estudio de la literatura y las identidades en tránsito. Su trabajo refuerza el papel de la institución en el ámbito internacional, consolidando vínculos académicos y culturales que enriquecen la reflexión sobre la literatura y la migración desde perspectivas críticas y decoloniales.