El Ensamble de Cámara de la UAZ continúa su ciclo de conciertos

La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) a través del Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Artística de la Unidad Académica de Artes, continúa impulsando las actividades del Ensamble de Cámara de la UAZ mediante su ciclo de conciertos didácticos, con el propósito de acercar la música de cámara y la apreciación artística a los municipios y comunidades del estado.

Como parte de esta labor de difusión cultural y formación de públicos, el Ensamble se presentará el sábado 8 de noviembre de 2025, a las 11:00 horas, en la Capilla del Templo de San Juan Bautista, ubicada en el municipio de Pánuco, Zacatecas.

Durante el recital, las y los asistentes podrán disfrutar de un programa musical especialmente diseñado para promover el diálogo entre intérpretes y público, resaltando el valor educativo y social de la música en espacios comunitarios.

Con estas actividades, la Universidad Autónoma de Zacatecas reafirma su compromiso con la promoción del arte, la cultura y la vinculación social, fortaleciendo el acceso a la educación artística en todo el territorio zacatecano a través del Programa Transversal de Extensión, Creación y Difusión Artística.