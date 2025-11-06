Toman protesta comités de investigación y ética de UAZ

Zacatecas, Zac.- Miembros del Comité de Investigación y del Comité de Ética en Investigación de la Unidad Académica de Enfermería (UAE), recibieron de manos de autoridades universitarias su nombramiento, y, a la vez, tomaron la protesta correspondiente donde se comprometen cumplir con responsabilidad, compromiso y apego a los principios éticos, científicos y normativos de las funciones que les han sido encomendadas.

“El día de hoy reciben un reconocimiento a su trayectoria intachable, porque no se puede contradecir la labor de los comités con el ejercicio profesional de cada uno de ustedes”, así lo indicó el coordinador de Planeación, Armando Flores de la Torre, quien acudió con la representación del rector Ángel Román Gutiérrez, y quien tomó protesta a los miembros de los comités en el audiovisual del E4.

Ante la presencia del presidente emérito del Comité Estatal de Bioética, Enrique Argüelles Robles, el funcionario universitario destacó que tendrán la responsabilidad de revisar cada proyecto, protocolos y tesis, para que cumplan con los lineamientos básicos de responsabilidad social y compromiso.

La investigación es el pilar en el cual se construye una práctica profesional sólida, basada en la evidencia, así lo expuso la directora de la Unidad Académica de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez, al tiempo de destacar que los comités son órganos colegiados autónomos.

El Comité de Ética está conformado por: la presidenta, Liliana Calderón Botello; el vocal secretario, Alejandro Calderón Ibarra; los vocales, Martha Eugenia Martínez Pinedo, Marco Antonio Juárez Castañón, Graciela Vázquez Sandoval, María Isabel Morales Hernández, Thomas de Jesús Moreno Zamudio e Isaac Arellano Álvarez.

El Comité de Investigación lo integran: Maricruz Vidales Jara, presidenta; la secretaria, Ana Gabriela Flores Romo; los vocales, Perla María Trejo Ortiz, Laura Berenice Zorrilla Martínez, Roxana Araujo Espino, Verónica Ortega Gámez, Lourdes Rocha Aguirre y Sonia Pérez Hernández.