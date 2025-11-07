Preparan posadas del bienestar para las familias zacatecanas

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario estatal David Monreal Ávila, se prepara para vivir una de las épocas más esperadas del año, con el arranque de los programas invernales y las tradicionales Posadas del Bienestar, con los que se recorrerán diversas localidades del estado, a fin de fortalecer el tejido social y compartir momentos de alegría con las familias zacatecanas.

La Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, anunció que será durante el mes de diciembre cuando inicie la gira por los distintos municipios de la entidad, a fin de llevar apoyo, esperanza y espíritu navideño a miles de hogares.

“Tenemos dos tipos de posadas: las del Bienestar y las Tradicionales. En las del Bienestar, mi esposo, el Gobernador David Monreal, visita las comunidades; y desde el SEDIF estaremos llegando a las cabeceras municipales para convivir con las familias y llevar un mensaje de unidad y fraternidad”, expresó Hernández de Monreal.

Las Posadas Tradicionales, detalló, se realizarán en las colonias populares de Guadalupe y Zacatecas, iniciando el 16 de diciembre y concluyendo el 24, con el cierre en la Catedral Basílica de Zacatecas, donde se espera la participación de cientos de familias.

“Recibimos con cariño a las familias que acuden; entregamos despensas a las madres de familia, cobijas a los adultos mayores y juguetes y bolos a las niñas y niños. Es una forma de compartir un poco de lo mucho que las y los zacatecanos merecen”, destacó la titular del SEDIF.

Hernández de Monreal subrayó que, año con año, la convocatoria a estos eventos crece significativamente, lo que refleja la confianza de la población y el entusiasmo por preservar las tradiciones que fortalecen la identidad y los valores familiares.