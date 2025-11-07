Rehabilitan calle Rodríguez de Guadalupe

Guadalupe, Zac.- Como parte de las acciones de mejoramiento de calles, avenidas y vialidades que realiza el Gobierno de Guadalupe que preside Pepe Saldívar en coordinación con la Secretaría de Obras Públicas municipal, se llevó a cabo la supervisión de los trabajos de rehabilitación en la calle Rodríguez en el centro del municipio.

Durante la supervisión vecinos agradecieron al primer edil la atención personalizada y la mejora en las condiciones de poda de árboles, pintura y limpieza de toda la calle, ya que esto mejorará la movilidad y seguridad de los ciudadanos que transitan por ahí todos los días.

En este sentido Pepe Saldívar puntualizó que se esta rehabilitando de manera integral especialmente esta calle porque es la entrada al pueblo mágico más virreinal y más festivalero del todo el estado, por tanto, reafirmó su compromiso de seguir trabajando en dejar todas las calles como nuevas.

Asimismo, celebró que lo acompañaran los vecinos que viven en esta calle, así como dueños de negocios, quienes reconocieron y agradecieron a Pepe Saldívar por atender la petición de esta obra de rehabilitación.

“Esta solicitud ya se tenía contemplada y los trabajos se van a terminar conforme a los tiempos que les avisamos, pretendemos que de este sábado en ocho días ya quede rehabilitada esta calle al cien por ciento”, subrayó.

Finalmente, el edil recordó las obras que se están supervisando en estos momentos, como la construcción de la barda perimetral en la comunidad de los Rancheros y la cancha de usos múltiples del Bachillerato Policial, proyecto de construcción que ya va muy avanzado.

Con estas acciones Pepe Saldívar refrenda su compromiso de impulsar acciones y políticas públicas que beneficien directamente en la mejora de la calidad de vida de las familias guadalupenses.