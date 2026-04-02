𝐔𝐧 𝐝𝐢á𝐥𝐨𝐠𝐨 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐫𝐢𝐭𝐦𝐨𝐬, 𝐦𝐞𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐲 𝐦𝐚𝐝𝐞𝐫𝐚𝐬: 𝐋𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐄𝐧𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐜𝐮𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐔𝐀𝐙

Zacatecas, Zac.-El Museo Rafael Coronel se convirtió en el escenario donde los integrantes del Ensamble de Percusiones de la UAZ desaparecieron como individuos para convertirse en una sola entidad sonora.

El programa musical que ofrecieron durante su presentación en el Festival Cultural Zacatecas 2026, fue un viaje fascinante que supo unir mundos aparentemente distantes, la delicadeza y la estructura del minimalismo contemporáneo con enérgicos ritmos afrolatinos.

Una de las piezas favoritas del público fue ‘Music for pieces ofwood‘, obra fundamental del minimalismo que construyó una atmósfera en la que un pulso constante se transformó en una compleja red de polirritmias mediante patrones repetitivos y desplazamientos rítmicos.

Luego, la vitalidad del ritmo latino se hizo presente con ‘Mambo Caliente’, de Arturo Sandoval; ‘Oye cómo va’, de Tito Puente; y ‘El Cumbanchero’, de Rafael Hernández Marín, piezas que activaron la energía en el recinto por su fuerza rítmica y carácter festivo.

Bajo la dirección del maestro Manuel Eduardo Melgarejo Betancourt, el Ensamble de Percusiones de la Universidad Autónoma de Zacatecas (PercUAZ) nos regaló un concierto que demostró por qué esta agrupación cuenta con más de una década de alta trayectoria con presentaciones que han cruzado fronteras nacionales desde Monterrey, Jalisco y Xcaret hasta tierras internacionales como Costa Rica, Francia y Colombia.

PercUAZ reafirmó en el FCZ 2026 que cuando la técnica y la pasión se unen, se crea un lenguaje completo, capaz de construir discursos, evocar emociones y transformar distintos espacios.