Amplía Jiapaz red de agua potable en avenida García Salinas

Guadalupe, Zac.- De manera complementaria a la rehabilitación de la bóveda principal realizada por el Ayuntamiento de Guadalupe, en la Avenida García Salinas, se realizó este martes una ampliación de red de agua potable.

La Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) colocó 180 metros de tubería y tomas domiciliarias en la acera norte, en el tramo comprendido entre una pizzería y un banco.

En esa acera no existía red y los inmuebles, en su mayoría de tipo comercial, se abastecían con tomas largas del otro extremo de la calle, informó David Octavio García Flores, director general de JIAPAZ.

La ampliación de la red de agua potable se realizó de manera programada, en coordinación con el Ayuntamiento de Guadalupe, y en un solo día, para reducir la afectación a vecinos y locales comerciales.

García Flores agradeció el respaldo del Gobernador David Monreal Ávila, que da posibilidades a JIAPAZ para realizar intervenciones estratégicas y de impacto social en el Año del Progreso.

También agradeció la disposición del Presidente Municipal, José Saldívar Alcalde, para realizar esta obra complementaria y a la Dirección de Policía Vial Preventiva por el acompañamiento para dar flujo al tránsito por vías alternas.

Este trabajo se realizó una vez concluida la intervención en la bóveda y previo al reencarpetamiento asfáltico, con una visión de eficiencia y compromiso para mejorar la calidad del servicio de agua potable y evitar intervenciones posteriores.