Invertirán cerca de 4 mil mdp en infraestructura en lo que resta de 2026

Guadalupe, Zac.- Con una proyección de inversión cercana a los 4 mil millones de pesos en infraestructura para el cierre de 2026 e inicio de 2027, el Gobernador David Monreal Ávila anunció que el presente ejercicio detonará la obra pública en Zacatecas como nunca antes en la historia reciente del estado.

Al encabezar la celebración del Día de la Santa Cruz con las y los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) en la Sala Magna del Centro Platero, el mandatario estatal precisó que esta inversión se integra por 900 millones de pesos del presupuesto propio de la dependencia destinados íntegramente a obra; 1 mil 100 millones para la mejora de la autopista, distribuidores viales y puentes; y 1 mil 700 millones en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para carreteras federales.

Este monto se sumará al desdoblamiento adicional que próximamente anunciará la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para Zacatecas.

A esta proyección se añade el Plan de Dignificación de Vivienda, con una bolsa superior a los 2 mil 500 millones de pesos sólo para 2026, en lo que el Gobernador David Monreal Ávila calificó como una etapa sin precedente para la infraestructura estatal, “es un año que va a detonarse la obra como nunca. Este año 2026 de que habrá progreso, habrá progreso”, afirmó.

Anuncia revisión salarial



En el marco del Día de la Santa Cruz, festividad tradicional del gremio de la construcción, el Gobernador David Monreal Ávila anunció la revisión y dignificación salarial de las y los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas. Detalló que, al revisar la nómina del Estado para definir el incremento salarial del año, identificó que de los poco más de 400 trabajadores que integran la SOP, cerca de 100 perciben menos del salario mínimo, situación que será corregida por etapas, comenzando por quienes menos ganan.

“La gente que trabaja merece tener certeza, seguridad, recibir su salario de manera digna, y por eso hemos llevado por etapas a los trabajadores del sector salud, la Policía Estatal y todas las corporaciones de seguridad, la Secretaría de Obras no será la excepción. Vamos a empezar por dignificar el salario de menos a más, el que más necesidad tiene de que se le revise”, afirmó el mandatario estatal, quien adelantó que en los próximos días se informará por dependencia el detalle de los ajustes.

El Gobernador David Monreal Ávila también realizó la entrega simbólica de uniformes de trabajo al personal de mantenimiento de la SOP.

Más de mil 700 obras y 5 mil mdp ejercidos en casi cinco años



La titular de SOP, Mildret Karla Montes Incháurregui, informó que en el actual ejercicio la dependencia ha materializado más de 1 mil 700 obras a lo largo y ancho del territorio estatal, con base en una asignación presupuestal superior a los 5 mil millones de pesos en casi cinco años de administración, recursos programados con responsabilidad y priorizando siempre la mano de obra local.

“Hoy celebramos el Día de la Santa Cruz, pero sobre todo celebramos la dignidad, el esfuerzo y la experiencia de las manos zacatecanas que construyen el progreso de nuestro Zacatecas”, expresó, y agradeció al Gobernador David Monreal Ávila el respaldo para retomar esta celebración tras varios años sin realizarse, así como su confianza para que un equipo de mujeres conduzca el sector de la construcción en Zacatecas.

Nazareti Collazo Gallegos, supervisora de obras, destacó que la verdadera fortaleza de un estado se mide no sólo en grandes proyectos, sino en la continuidad y el cuidado diario de la infraestructura.

“El mantenimiento no es un gasto, es la garantía de que el patrimonio de los ciudadanos perdure”, afirmó, al reconocer al personal técnico, jurídico, de proyectos, costos y administrativo que sostiene la operación de la dependencia.

Estuvieron presentes en el evento José Saldívar Alcalde, presidente municipal de Guadalupe; José Alberto Pérez Rivera, director de la Policía Metropolitana; Francisco Javier Capetillo Velasco, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Paola Palacios, subsecretaria Jurídica; y Alonso Reyes, subsecretario de Caminos.