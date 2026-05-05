Impulsa PJEZ carrera judicial con concursos internos de oposición

Zacatecas, Zac.- El Órgano de Administración Judicial, a través de la Escuela Estatal de Formación Judicial, puso en marcha tres concursos internos de oposición dirigidos a personal del Poder Judicial del Estado, con el objetivo de fortalecer la carrera judicial y brindar oportunidades de crecimiento profesional a quienes aspiran a ocupar distintas categorías dentro de la institución.

Los concursos están orientados a las categorías de Actuaria o Actuario, Secretarias y Secretarios Proyectistas de Juzgados de Primera Instancia, así como Secretaria o Secretario de Acuerdos. Como parte de este proceso, se dio inicio a los cursos de formación correspondientes, los cuales cuentan con la participación de la Licenciada Lidia María Luisa Ortiz Carrillo, el Licenciado Miguel Ángel Zamudio Cortés y el Licenciado Vicente Ramírez Antúnez, personas juzgadoras de la institución con una formación sólida y una trayectoria que inició desde la meritocracia.

En el caso del concurso para Actuarios, el curso contempla un total de 88 horas de clase en modalidad virtual, impartidas de lunes a jueves en horario vespertino, además de actividades de estudio independiente. Al concluir, se desarrollará un taller presencial complementario. Las y los participantes serán evaluados mediante exámenes escritos y resolución de casos prácticos, requiriendo una calificación mínima aprobatoria de 80 puntos. Este proceso formativo culminará el próximo 15 de junio.

Por su parte, el curso para aspirantes a Secretarias y Secretarios Proyectistas de Juzgados de Primera Instancia comprende 120 horas de formación, también en modalidad virtual, con un taller presencial adicional programado los fines de semana. Este programa concluirá el 3 de julio, reforzando las competencias técnicas y jurídicas necesarias para el desempeño de la función.

Finalmente, el concurso para la categoría de Secretaria o Secretario de Acuerdos tiene como propósito seleccionar a las y los funcionarios judiciales que accederán a esta posición dentro de la carrera judicial, con base en su desempeño y resultados obtenidos durante el proceso.

Las personas que resulten ganadoras serán designadas conforme a los acuerdos generales emitidos por el Pleno del Órgano de Administración Judicial, atendiendo a las necesidades del servicio.

A través de estos procesos de formación y concursos internos de oposición, el Órgano de Administración Judicial promueve la igualdad de oportunidades para todas y todos los integrantes del Poder Judicial, fomentando el mérito, la preparación y el desempeño como base para el desarrollo de la carrera judicial, en beneficio de una justicia más sólida, transparente y de excelencia.