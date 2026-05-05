Lavarse bien las manos puede salvar vidas

Zacatecas, Zac.- Dentro de los ejes que integran la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la adopción de hábitos saludables y el autocuidado forman parte fundamental, por lo que, la administración estatal, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), se une a las acciones de difusión del Día Mundial de la Higiene de Manos, el cual se conmemora cada 5 de mayo.

Lavarse las manos durante las actividades cotidianas de las personas, así como en el ámbito profesional de la prestación de servicios médicos, tiene una gran importancia.

Esta campaña fue iniciada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde el año 2009, ya que las infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) se encuentran entre los eventos adversos más frecuentes que ocurren en la prestación de este tipo de servicios.

Cada año se producen, en todo el mundo, 136 millones de casos de infecciones resistentes a los antibióticos, asociadas a la atención sanitaria, los cuales podrían prevenirse si se recurre a una sencilla práctica, pero efectiva, como es el correcto lavado de manos.