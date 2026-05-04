Debe niñez ser prioridad de todo gobierno: Geovanna Bañuelos

En el marco de la conmemoración del Día de la Niña y el Niño, la senadora Geovanna Bañuelos afirmó que la niñez debe ser la prioridad de todo proyecto de gobierno, por lo que es fundamental diseñar políticas públicas que garanticen el pleno desarrollo de las infancias, el acceso efectivo a la educación, la salud física y mental, así como entornos libres de violencia y de cualquier forma de explotación, incluida la laboral y sexual.

“La prioridad de todo gobierno deben ser nuestras niñas y niños. Si los relegamos, comprometemos nuestro futuro. Para construir una mejor sociedad, debemos comenzar por impulsar políticas públicas que aseguren el pleno desarrollo de nuestras infancias”, expresó.

En un ambiente festivo con niñas y niños zacatecanos provenientes de distintos de la colonia Emiliano Zapata de Fresnillo; colonia la Comarca de Guadalupe y colonia Alma Obrera de Zacatecas, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República recordó que el 28% de la población nacional corresponde a población infantil, es decir, más de 36 millones 199 mil menores de entre 0 y 17 años.

“Estamos avanzando en un marco normativo que fortalezca la protección de nuestra niñez. Por ejemplo, en la recientemente aprobada reducción de la jornada laboral se establece la prohibición de que personas menores de 18 años realicen horas extras, con el objetivo de garantizar su pleno desarrollo, así como su derecho a la educación y a la salud. Sin embargo, aún tenemos el reto de hacer realidad una vida plena para todas las niñas, niños y adolescentes”, destacó.

Lamentablemente Zacatecas es una de las entidades con mayor incidencia de trabajo infantil en el país, con una tasa de 16.7%, lo que significa que más de 66 mil menores realizan actividades riesgosas y no permitidas.

Para Geovanna Bañuelos resulta alarmante que en 2025 se hayan cometido 686 delitos contra menores de edad, entre ellos homicidios. Además, niñas, niños y adolescentes continúan expuestos a la violencia de grupos delictivos, violencia familiar y violencia escolar por lo cual ha presentado diversas iniciativas como tipificar el delito de reclutamiento infantil por el crimen organizado; atención a niñas y niños huérfanos por actos de violencia.

Además, protección contra el bullying, contra la trata de personas, prohibición al matrimonio infantil; adopción con enfoque de derechos humanos, entre otras.

Se estima que, en 2025, la deserción escolar alcanzó a 17 mil estudiantes de los tres niveles educativos, con mayor incidencia en el nivel medio superior, donde se registran tasas de entre 10.2% y 21%. En secundaria, la tasa de abandono escolar es de 4.4%, mientras que en primaria se ubica en 0.7%.

“Es urgente rescatar a Zacatecas, ya que factores como la inseguridad, la violencia, las carencias económicas, la migración y el rezago educativo afectan de manera directa a la infancia de la entidad”, sostuvo.

Asimismo, la legisladora zacatecana señaló que el 48% de la población nacional en primera infancia vive en condiciones de pobreza, cifra que en el sureste del país asciende a 62.5%. En el caso de niñas, niños y adolescentes indígenas, advirtió que la situación es aún más preocupante, ya que 50.2% enfrenta pobreza y 93.9% carece de acceso a la seguridad social, de acuerdo con datos de UNICEF y Coneval.

Para Geovanna Bañuelos, garantizar un desarrollo integral en la niñez amplía las oportunidades de construir proyectos de vida sólidos y de contribuir positivamente a sus comunidades. Destacó que el acompañamiento durante las primeras etapas de vida, mediante una alimentación adecuada, estímulos emocionales, aprendizaje y espacios seguros, impacta de manera directa en la formación de ciudadanos sanos, críticos y comprometidos.

“Apostar por la infancia es sembrar las bases de una nación más fuerte, equitativa y con mayores oportunidades para todas y todos. Cuando una niña o un niño vive plenamente, toda la sociedad se fortalece”, subrayó.

Finalmente, sostuvo que garantizar que cada infante cuente con un hogar digno, acceso a educación de calidad y servicios de salud seguros no solo protege sus derechos, sino que representa una de las inversiones más valiosas para el futuro del país.

“Cuando nuestra niñez sonríe, juega y disfruta de su entorno con libertad y seguridad, México avanza hacia una convivencia más justa y en paz”, concluyó Geovanna Bañuelos.