Morismas de Bracho, fe y tradición

Visión y percepción

Ya comenzaron los ensayos para la edición 2026 para las tradicionales Morismas de Bracho. Los integrantes de la Cofradía de San Juan Bautista y cientos de participantes volvieron a poblar las lomas de Bracho.

Todos los cofrades que participan año con año, son llamados para iniciar las fiestas de este año, con la devoción hacia San Juan Bautista, patrono de miles y miles de zacatecanos (los participantes y sus familias).

Recordemos que el año pasado lograron un Récord Guinnes como la representación histórica más grande del mundo, en la que participaron más 17 mil cofrades; cifra certificada por la agrupación internacional, apoyada por las autoridades de Zacatecas.

Con más de 200 años de tradicion, las Morismas de Bracho consolidaron un récord muy importante que tienen que fortalecer durante muchos años. Los ojos del mundo estarán fijos en la próxima fiesta que se llevará a cabo los últimos días del mes de agosto.

La mesa directiva actual de la Cofradía tiene que trabajar para que, los miles de cofrades sigan venerando a «San Juanito» -como le dicen con cariño a su santo patrono-. Es por eso que las disputas internas y persecuciones deben quedar a un lado.

Que no se olvide que es una fiesta religiosa que congrega a familias que van heredando esta tradición, de generación en generación. Tatarabuelos, bisabuelos, abuelos y un sinfín de zacatecanos se han encomendado a San Juan Bautista a lo largo de muchos años.

La espiritualidad y la fe es lo que mueve a los miles de cofrades. La devoción hacia su santo patrono es tan grande que esperan con ansiedad la llegada de su fiesta. Acudir a las Lomas de Bracho, domingo a domingo, es una motivación que los empuja para preparar el gran festejo.

Muchos de estos participantes hacen un llamado para que la fiesta se lleve en paz, privilegiando el fervor católico. Nada debe ser mas importante, señalan.

La fiesta debe ir más allá de disputas y represiones y que cualquier situación que se haya presentado, se solucione con diálogo y acuerdos. Las Morismas de Bracho es, desde el año pasado, la fiesta más importante que tenemos en nuestro país y en otras partes del mundo.

Que todo sea por el amor que todos profesan a San Juan Bautista.

* Salvador del Hoyo Bramasco.

* Periodista.