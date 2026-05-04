Participan aspirantes a Ciencias de la Salud en “Capacitación entre Pares”

Zacatecas, Zac.- Con el propósito de fortalecer la preparación académica y emocional de los aspirantes en proceso de ingreso a la educación superior, el Área de Ciencias de la Salud (ACS) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevó a cabo el conversatorio “Capacitación entre Pares”, dirigido a estudiantes inscritos en el curso de preparación para el examen nacional EXANI-II del CENEVAL.

La actividad, realizada el pasado 2 de mayo, generó un espacio de interacción directa entre los aspirantes y un estudiante del Área de Ciencias de la Salud, quien compartió experiencias de su trayectoria académica y ofreció recomendaciones prácticas para afrontar el proceso de evaluación.

A través de este ejercicio, los asistentes recibieron orientación sobre aspectos clave como la preparación mental para el examen, el uso de insumos adecuados y estrategias de estudio efectivas.

Durante el encuentro se atendieron inquietudes frecuentes de los participantes, especialmente relacionadas con la segunda opción de ingreso contemplada en la convocatoria institucional, que permite considerar programas de otras áreas del conocimiento además de Ciencias de la Salud.

En este sentido, se brindó información sobre alternativas académicas en áreas básicas, contables y diversas licenciaturas, así como la opción del semestre integrador.

La jornada reunió a aproximadamente 560 estudiantes, reflejo del interés de la comunidad estudiantil por acceder a información oportuna y tomar decisiones informadas sobre su futuro académico.

Este tipo de dinámicas forman parte de una estrategia institucional que busca acercar a los jóvenes de nivel medio superior a las instalaciones y oferta educativa de la UAZ, reduciendo la incertidumbre en su proceso de elección profesional.

Asimismo, se proyecta implementar estas actividades de manera recurrente, con el objetivo de ampliar la cobertura y fortalecer la captación de aspirantes, brindándoles acompañamiento en una de las decisiones más trascendentes de su vida.

Con acciones como esta, la institución reafirma su compromiso de orientar, acompañar y ofrecer diversas oportunidades de formación a los futuros estudiantes, promoviendo una elección vocacional informada y consciente.