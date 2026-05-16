Mejoran viviendas de familias de Zóquite

Zóquite, Guadalupe, Zac.– En su compromiso con las familias más vulnerables del estado, como parte de las acciones de la Agenda del Progreso 2026, el Gobernador David Monreal Ávila entregó cuartos dormitorios y cuartos para baño a familias de la comunidad Zóquite, en Guadalupe, Zacatecas.

Las obras se realizaron a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), a cargo de Luz Eugenia Pérez Haro, en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalupe y el Gobierno de México, con una inversión total de 964 mil 128 pesos, correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISE) 2025.

Al entregar estas obras, en compañía del Alcalde José Saldívar y del Subdelegado de Programas del Bienestar en la región, Carlos Alberto Acevedo Saucedo, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que estas acciones permiten brindar hogares más dignos, seguros y funcionales para las familias que más los necesitan en Guadalupe.

Para ello, resaltó el trabajo coordinado que se mantiene con el gobierno local y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa en este municipio las Viviendas del Bienestar, programa con el que se construyen hogares para fortalecer el bienestar y patrimonio de las familias más necesitadas.

En presencia de la Diputada Susana Barragán Espinosa y del Diputado Saúl Cordero Becerril, el Alcalde José Saldívar remarcó el apoyo que ha brindado a Guadalupe el Gobernador David Monreal Ávila en temas como infraestructura carretera, en educación, campo, salud, seguridad y, también, en vivienda.

Asimismo, destacó el trabajo en conjunto que se ha amalgamado entre los distintos órdenes de Gobierno para que Guadalupe se convierta en un polo de desarrollo de gran relevancia para el estado y la región.

En esta ocasión, se benefició a las familias de Martín Gallegos Fuentes, Javier Carrillo Fuentes, José Luis Rodríguez Torres, Lady Anicet González García, María Guadalupe Santos Rodríguez, Celia Fuentes Rodríguez, Leidy Alejandra Román Medina y María Guadalupe Vargas Mata.