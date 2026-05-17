Crece la importancia global del análisis avanzado de datos

Elegir entre las carreras de Actuaría o Ciencia de Datos puede marcar el rumbo profesional de quienes desean trabajar con información, modelos predictivos e inteligencia artificial.

En la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) ambas opciones integran análisis avanzado de datos y alianzas internacionales con Arizona State University (ASU), la universidad #1 en innovación en Estados Unidos, pero tienen perfiles y objetivos distintos. Aquí te decimos cuales

¿De qué trata la Licenciatura en Ciencia de Datos?

La Licenciatura en Ciencia de Datos tiene una orientación tecnológica, empresarial e internacional. Su propósito es transformar datos en decisiones reales para compañías globales mediante inteligencia artificial, programación y analítica avanzada.

En la UAG, este programa incluye la posibilidad de tener doble titulación con Arizona State University: título UAG + Bachelor of Science estadounidense. El modelo contempla 2.5 años en UAG y 1.5 años con ASU, presencial u online.

Entre sus materias destacan:

Fundamentos de Aprendizaje Automático.

Analítica de Big Data en los Negocios.

Minería de Datos Empresariales.

Introducción a la Inteligencia Artificial.

Exploración de Datos en R y Python.

¿De qué trata la Licenciatura en Actuaría?

La Licenciatura en Actuaría se enfoca en matemáticas aplicadas, estadística, evaluación de riesgos y proyecciones financieras. Está dirigida a estudiantes interesados en sectores como seguros, banca, inversiones, pensiones y seguridad social.

En la UAG, este programa combina formación actuarial tradicional con herramientas modernas de análisis de datos, machine learning y Big Data. Incluye materias como:

Matemáticas Actuariales

Teoría del Riesgo.

Pensiones.

Demografía Matemática.

Modelación de Derivados Financieros.

Aprendizaje Máquina.

Además, ofrece la posibilidad de adelantar materias equivalentes para estudios de posgrado.

Diferencia entre Actuaría y Ciencia de Datos

Actuaría es igual a riesgos, finanzas, seguros, estadística profunda y proyecciones económicas.

Ciencia de Datos es igual a tecnología, IA, negocios globales, programación y toma de decisiones empresariales.

Si te apasionan las matemáticas financieras y el análisis de riesgo, Actuaría y Ciencia de Datos puede ser ideal. Si prefieres Inteligencia Artificial, programación y expansión internacional, Ciencia de Datos es una excelente ruta.

¿Cómo son estas carreras en la UAG?

La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) impulsa ambos programas con visión global, contenido internacional, formación bilingüe, prácticas profesionales y alianza estratégica con Arizona State University. Esto fortalece la empleabilidad y la proyección internacional de sus egresados.

Si buscas una carrera del futuro vinculada con datos, tecnología y negocios, conoce más de estos programas en la UAG y descubre cuál se adapta mejor a tus metas profesionales.