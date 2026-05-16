Estudiantes de ITZ visitan Quantum Ciudad del Conocimiento

Zacatecas, Zac.– Como parte de las acciones impulsadas por el Gobernador David Monreal Ávila para acercar a la juventud a la ciencia, la tecnología y la innovación, Quantum Ciudad del Conocimiento recibió a 45 estudiantes del Instituto Tecnológico de Zacatecas (ITZ), quienes conocieron las capacidades y oportunidades que ofrece este complejo científico y tecnológico.

El alumnado de Ingeniería en Gestión Empresarial de esta institución, perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), participó en una charla introductoria sobre las actividades y proyectos que desarrolla Quantum, administrado por el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), encabezado por Hamurabi Gamboa Rosales, con el propósito de fortalecer la vinculación entre educación, conocimiento e innovación.

Antonio Gómez, responsable del Área de Seguridad y Medio Ambiente de la Coordinación de Quantum, fue el guía de la visita y presentó espacios estratégicos como el Laboratorio de Software Libre (Labsol Network), el Centro de Capacitación en Voladuras y Explosivos (CECAVE) y el Clúster Minero de Zacatecas (Clusmin), con lo que promovió entre las y los jóvenes el interés por el desarrollo científico y tecnológico del estado.