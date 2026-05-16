Inauguran Congreso y Campeonato Estatal Charro en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El deporte de la charrería en el municipio de Guadalupe, ha revivido gracias al impulso que le ha dado los gobiernos de David Monreal y de Pepe Saldívar, así lo consideró el Presidente de la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Zacatecas, Antonio Aceves.

Durante la inauguración del Congreso y Campeonato Estatal Charro, llevado a cabo en el lienzo de Guadalupe, el cual ha sido rehabilitado recientemente, el representante de la charrería en Zacatecas, reconoció el esfuerzo conjunto y coordinado entre los tres niveles de Gobierno para mantener vivo al deporte con más tradición mexicana.

“Agradezco a los tres niveles de Gobierno, este lienzo charro de Guadalupe, es uno de los más bellos, no solamente del Estado, sino de todo el país, y eso es gracias a que las autoridades trabajan de la mano con las Asociaciones Charras”, indicó Antonio Aceves.

Asimismo, agradeció las gestiones por parte de la Síndica Municipal, Analí Infante Morales, así como de regidoras y regidores, representados por la regidora Diana Karina Trujillo, además de las y los trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas por su esfuerzo en la remodelación del lienzo.

Por su parte, Paulina Hernández, Presidenta Honorífica del DIF de Guadalupe, a nombre del Presidente Pepe Saldívar, agradeció la presencia de la Senadora Verónica Díaz y del Diputado Federal Carlos Puente, quienes siguen impulsando este deporte de tradición.

Finalmente, las autoridades llevaron a cabo el corte de soga para dar inicio de manera oficial a este encuentro que se realizará en el pletórico lienzo charro de Guadalupe hasta el 31 de mayo del presente año.