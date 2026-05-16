Toma Protesta nuevo Comandante de la 11ª Zona Militar

Guadalupe, Zac.- Este sábado, el Gobernador David Monreal Ávila asistió a la Ceremonia de Toma de Protesta y Posesión del Cargo del General Brigadier de Estado Mayor, Armando Toscano Yáñez, como Comandante Interino de la Decimoprimera Zona Militar.

En las instalaciones de la Decimoprimera Zona Militar, en Guadalupe, Zacatecas, en presencia del General de División, Porfirio Fuentes Vélez, comandante de la Quinta Región Militar; de Vicente Dimayuga Canales, coordinador de la Guardia Nacional; y del Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, el Gobernador David Monreal Ávila le dio la bienvenida al comandante interino y reconoció la labor de las Fuerzas Armadas.

El mandatario estatal refrendó el compromiso de su administración para continuar fortaleciendo el trabajo coordinado entre las instituciones de seguridad, con el objetivo de seguir avanzando en la construcción permanente de la paz y la tranquilidad en Zacatecas.

Señaló que la colaboración entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales y municipales ha sido fundamental para recuperar la seguridad y generar mejores condiciones para las familias zacatecanas.

El presídium estuvo integrado por el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya; el delegado de la Fiscalía General de la República, Francisco Esquivel Cruz; el delegado del Centro Nacional de Inteligencia en Zacatecas, Juan Gabriel Sosa Pinto, el secretario técnico de la Mesa de Construcción de Paz, Osvaldo Cerrillo Garza y el Presidente Municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde.

Trayectoria del General Armando Toscano Yáñez

El General Brigadier Armando Toscano Yáñez nació el 3 de julio de 1969 en Ciudad Obregón, Sonora. Es egresado del Heroico Colegio Militar y cuenta con una amplia trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas, donde ha desempeñado cargos operativos, administrativos y de coordinación en distintas regiones del país.

Entre sus responsabilidades más relevantes destacan su labor en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor Presidencial, la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea, así como su desempeño como comandante de la Guarnición Militar de Cozumel y coordinador estatal de la Guardia Nacional en Jalisco.

Asimismo, ha representado a la Secretaría de la Defensa Nacional en reuniones internacionales convocadas por la Organización de las Naciones Unidas sobre operaciones de paz y en seminarios especializados sobre seguridad y combate al crimen organizado.

Este sábado 16 de mayo de 2026, el Comandante de la Quinta Región Militar, Porfirio Fuentes Vélez, le tomó la Protesta y Posesión del Cargo al General Armando Toscano Yáñez como Comandante Interino de la Decimoprimera Zona Militar, con sede en Guadalupe, Zacatecas.