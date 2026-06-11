En 2026 se construyen y rehabilitan 100 canchas deportivas en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En el marco del Año del Mundial y del Progreso 2026, el Gobernador David Monreal Ávila impulsa la construcción y rehabilitación de más de 100 canchas deportivas en todo el territorio zacatecano, con el objetivo de fortalecer la práctica del deporte, promover estilos de vida saludables y contribuir a la reconstrucción del tejido social.

El mandatario estatal destacó que la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 representa una oportunidad para fomentar la actividad física entre niñas, niños y jóvenes, por lo que su administración trabaja conjuntamente con el Gobierno de México y los ayuntamientos para dotar a las comunidades de espacios dignos para la convivencia, el desarrollo del talento y la integración social.

“Queremos que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan lugares adecuados para practicar deporte, convivir y desarrollar sus capacidades. El deporte es una herramienta fundamental para la construcción de la paz y el bienestar”, expresó el Gobernador David Monreal.

Entre las canchas deportivas que ya han sido concluidas se encuentran las ubicadas en los municipios de Calera, Cañitas de Felipe Pescador, Cuauhtémoc, General Enrique Estrada, Fresnillo, Guadalupe, Juan Aldama, Juchipila, Loreto, Luis Moya, Miguel Auza, Morelos, Nochistlán, Noria de Ángeles, Pánuco, Sombrerete, Tlaltenango, Vetagrande, Villa Hidalgo, Villanueva y Zacatecas capital.

Asimismo, continúan los trabajos de construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva en distintos espacios de Guadalupe, Fresnillo, Valparaíso, Moyahua, Noria de Ángeles y la capital del estado, como parte de una estrategia integral para acercar mejores espacios públicos a la población.

Con estas acciones, expresó el Gobernador David Monreal, se reafirma el compromiso de su administración y de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el impulso al deporte, la sana convivencia y el desarrollo de las nuevas generaciones, mediante obras que, en este Año del Progreso 2026, contribuyen al bienestar de las familias zacatecanas.