Finaliza UAZ V Seminario Internacional de Investigación

Zacatecas, Zac.- Con la presentación de proyectos de investigación de estudiantes de las Licenciaturas en Turismo y Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), concluyeron las actividades del V Seminario Internacional de Investigación “Estudios Interdisciplinarios sobre Turismo, Sustentabilidad, Patrimonio y Arte”, realizado los días 9 y 10 de junio en modalidad híbrida.

Este espacio académico, organizado por los Cuerpos Académicos UAZ-CA-257 “Estudios Interdisciplinarios sobre la Enseñanza del Turismo y el Patrimonio” y UAZ-CA-253 “Gestión Administrativa y Sustentabilidad”, adscritos a la Licenciatura en Turismo, así como por el Cuerpo Académico UAZ-193 “Educación, Políticas Culturales y Artes” de la Licenciatura en Artes, tuvo como propósito fortalecer la formación investigativa del estudiantado mediante la socialización, análisis y retroalimentación de proyectos de investigación.

Durante la primera jornada participaron de manera virtual estudiantes y docentes de instituciones de educación superior de El Salvador, Paraguay, Colombia y Costa Rica, quienes compartieron avances de investigación relacionados con el turismo sostenible, el patrimonio cultural, las artes y el desarrollo comunitario. La segunda jornada estuvo dedicada a las presentaciones presenciales de estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quienes expusieron los avances de sus trabajos recepcionales ante especialistas invitados.

La dinámica del seminario permitió que cada participante presentara su investigación y recibiera observaciones académicas fundamentadas por parte de docentes e investigadores de diversas disciplinas. Para ello, se utilizó el formato de Consideraciones para la Retroalimentación, instrumento que facilitó la revisión de aspectos como la delimitación del objeto de estudio, el planteamiento del problema, la construcción de objetivos, la fundamentación teórica, la metodología y el análisis de resultados.

El grupo de lectores estuvo conformado por destacadas y destacados académicos de distintas áreas del conocimiento: Dra. Minerva Esparza Jáquez, Dra. Graciela Rodríguez Castañón, Dra. Lucía Muñoz Castañón, Dra. Lina Rocío Martínez Aguilar, Dra. Olga Vera Díaz, Dr. Francisco Javier de León Dávila, Dr. José Manuel Núñez Medina, Dra. Elizabeth Flores Olague, Dra. Claudia Torres González, Dra. Laura Sánchez Solorio, Dra. Flor Nazareth Rodríguez Ávila, Dra. Ana Teresa Rojas Viñales, Dra. Flor Adelina García Lara y Dr. Pedro Orozco Espinosa, quienes contribuyeron al fortalecimiento académico de los proyectos mediante comentarios y recomendaciones especializadas.

Uno de los aspectos más relevantes de esta edición fue la consolidación del carácter internacional del seminario, gracias a la colaboración de docentes enlace de diversas universidades participantes, entre ellos Wilmer Rauda, Jennifer Marcela Martínez Lelesque, Juan Manuel Llanes, Yolanda Rodero Vega, Carmen Cecilia Galvis Núñez, Oswaldo Daza Amaya, Ana Navarro Muñoz y Yorlenny Fontana, quienes hicieron posible la participación de estudiantes de distintos países latinoamericanos.

La participación de estudiantes de las Licenciaturas en Turismo y Artes evidenció el compromiso de las nuevas generaciones con la producción de conocimiento desde enfoques interdisciplinarios. Los proyectos presentados abordaron temáticas relacionadas con la sustentabilidad, el patrimonio cultural, el turismo, la gestión cultural, la educación artística, los procesos creativos, las prácticas escénicas y visuales, así como diversas problemáticas socioculturales contemporáneas.

Esta diversidad temática permitió visibilizar la riqueza de ambas disciplinas y su capacidad para contribuir al análisis y la comprensión de fenómenos sociales, culturales y territoriales. Asimismo, el seminario fortaleció competencias de investigación, análisis crítico, argumentación y comunicación académica, indispensables para la formación profesional y la generación de conocimiento con pertinencia social.

Con la realización de este quinto seminario internacional, la Universidad Autónoma de Zacatecas reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes, el impulso a la investigación interdisciplinaria y la consolidación de redes académicas nacionales e internacionales que contribuyen al desarrollo científico, cultural y social de la región y del país.