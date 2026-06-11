Fortalecen coordinación institucional para mejorar infraestructura carretera

Ciudad de México.- Con el propósito de fortalecer la coordinación institucional en materia de infraestructura carretera para Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila sostuvo una reunión de trabajo con Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México.

El mandatario estatal refirió que se dialogó sobre proyectos estratégicos que permitirán mejorar la conectividad, la movilidad y la seguridad en las vías de comunicación del estado, en las que se proyecta una inversión en 2026 de 5 mil 310.5 millones de pesos, potenciada por 1 mil 750 millones de pesos adicionales aportados por el Gobierno de México.

Subrayó que el trabajo conjunto entre los órdenes de gobierno federal y estatal es indispensable para avanzar en la modernización de la red carretera, en beneficio de la población que transita diariamente por estas vías.