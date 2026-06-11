Realiza UAZ Primeras Jornadas de Investigación en Ingeniería

Zacatecas, Zac.- La Maestría en Ciencias de la Ingeniería (MACII) y el Doctorado en Ciencias de la Ingeniería (DOCII) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), ambos pertenecientes al Sistema Nacional de Posgrados (SNP-SECITTI), llevaron a cabo las Primeras Jornadas de Investigación los días 11 y 12 de junio. Este espacio académico se consolidó como un foro de innovación, inclusión y compromiso institucional con la generación de conocimiento de alto impacto.

El evento contó con la presencia de la secretaria académica de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE), Atziry Magaly Ramírez Aguilera, en representación del director de la UAIE, Sodel Vázquez Reyes; del responsable del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Julián González Trinidad; y del director general del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales.

Durante su intervención, el director general del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales, destacó la importancia de fortalecer los espacios académicos que permiten compartir conocimientos, experiencias y resultados de investigación.

Subrayó que la ciencia y la innovación son herramientas fundamentales para construir un futuro más próspero para Zacatecas, reconociendo el esfuerzo de estudiantes, docentes e investigadores que generan soluciones a los desafíos contemporáneos en áreas estratégicas como inteligencia artificial, sistemas inteligentes, energías renovables, mecatrónica y ciencias ambientales.

Las jornadas incluyeron la presentación de trabajos y ponencias en torno a tópicos de gran pertinencia: sistemas inteligentes, procesamiento de señales e instrumentación, recursos hidráulicos, catálisis y energías renovables, tecnologías de la información y automatización, inteligencia artificial y ciencias ambientales.

Este evento académico fortalece la calidad y pertinencia de los programas de posgrado, reafirmando su compromiso con los estándares nacionales e internacionales. Los proyectos de investigación presentados enriquecen la formación de los estudiantes y atienden las necesidades de la región, contribuyendo a la retribución social que caracteriza a la UAZ y consolidando su papel como institución generadora de conocimiento y motor de desarrollo.