Impulsa Pepe Saldívar Policía Turística en Pueblo Mágico de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Debido al incremento de las actividades culturales, deportivas y económicas en el municipio de Guadalupe, impulsadas por el Gobierno de Pepe Saldívar, ha sido necesario preparar una corporación especializada en la atención al turismo local, nacional y extranjero.

Por lo anterior, la corporación municipal recibe capacitación por parte de la Secretaría de Turismo del Estado de Zacatecas, así como de la Universidad Autónoma de Zacatecas para conformar la policía turística de Guadalupe.

La capacitación que lleva por nombre “Sensibilización Turística” dirigida a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Guadalupe-Proximidad y Vinculación Ciudadana, impulsando una atención más cercana, humana y preparada para quienes visitan este municipio.

Dentro de estas enseñanzas hacia las y los policías municipales, destacan el poner por delante la hospitalidad, la orientación y el buen trato a la comunidad turista que se hace presente.

Cabe señalar que este incremento de visitantes se debe a la realización constante de festivales como el de la Paella; el Aguachile; La Birria; el del Tamal; así como el Cultural y Artístico; y la propia Feria de Guadalupe, los cuales le han valido a que el Pueblo Mágico sea identificado no solamente como el más virreinal por su riqueza arquitectónica, sino también como el más festivalero.

Finalmente, cabe señalar que Guadalupe se sigue consolidando como el destino turístico por excelencia, teniendo presencia en los diversos tianguis turísticos que se llevan a cabo en toda la República Mexicana.