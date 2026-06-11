Obtiene físico de UAZ Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025

Zacatecas, Zac.- El docente e investigador de la Unidad Académica de Física(UAF) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Juan Carlos Martínez Solís, fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2025, que otorga el Gobierno del Estado, a través del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt).

Se trata de un reconocimiento que distingue las aportaciones realizadas en materia de investigación, formación de recursos humanos y desarrollo científico en la entidad, con el propósito de visibilizar y promover la ciencia que se genera en el estado. El proceso de selección considera aspectos como la productividad científica, los reconocimientos obtenidos y la trayectoria académica de los participantes.

En entrevista, Martínez Solís, licenciado en Física por la UAZ y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), relató que su acercamiento a esta disciplina ocurrió de manera inesperada, pues originalmente tenía interés en estudiar ingeniería en computación o ingeniería electrónica.

“Yo realmente soy físico ‘por accidente’. Tenía ganas de estudiar ingeniería en computación o ingeniería electrónica, pero no tuve suerte. En ese camino, un profesor de preparatoria me dijo que la física abre posibilidades, permite entender el mundo y ofrece la oportunidad de viajar y conocer otras realidades. No se equivocó”, recordó.

Convencido de ello, Martínez Solís decidió estudiar Física, una elección que lo llevó a construir una trayectoria dedicada a la investigación y a la formación de nuevas generaciones. Actualmente, desarrolla investigación en el área de ciencia de materiales y pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). Además, participa activamente en la formación de estudiantes de licenciatura y posgrado, a través de la dirección de tesis y el acompañamiento académico de jóvenes científicas y científicos.

Al hacer una retrospectiva de su carrera y referirse a este reconocimiento, reconoció que nunca imaginó alcanzar este tipo de distinciones. “Yo jamás imaginé estar donde estoy, pero ha sido un camino de muchos años, mucho esfuerzo y muchos desvelos. Las ciencias básicas son realmente muy interesantes”, expresó.

Por otro lado, el docente universitario afirmó que tanto la educación pública como los programas de apoyo gubernamental fueron fundamentales en su desarrollo profesional, ya que le permitieron cursar estudios universitarios y de posgrado. “Estoy convencido de que la educación cambia vidas. Si no fuera por la universidad pública y las becas, personas como yo difícilmente habríamos podido estudiar”, dijo.

Finalmente, el también vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Física hizo un llamado a niñas, niños y jóvenes a acercarse a las ciencias básicas y perder el temor hacia disciplinas como las matemáticas y la física.

“A veces las experiencias escolares generan la idea de que estas áreas son inaccesibles, pero hacer ciencia es una posibilidad real para contribuir al desarrollo del país. Zacatecas tiene muchas opciones para quienes desean innovar, generar conocimiento y transformar su entorno”, concluyó.