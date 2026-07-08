Encuentran restos óseos en zona serrana del municipio de Tabasco

Tabasco, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, realizó búsqueda forense generalizada en la zona serrana en el municipio Tabasco, lugar en el que se obtuvieron resultados positivos.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado brinda acompañamiento, respaldo y atención permanente a los colectivos de familias de personas desaparecidas.

El titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo, encabezó la prospección en la zona serrana del municipio de Tabasco, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Comisión Nacional de Búsqueda.

En la jornada de búsqueda en esta zona serrana se utilizaron herramientas tecnológicas, como el uso de drones, y la participación de binomio canino de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia.

Los resultados obtenidos fueron positivos al localizar restos óseos, los cuales fueron asegurados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas para ser procesados por la Dirección General de Servicios Periciales de la FGJEZ.

En estas acciones participaron representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, además se contó con el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.