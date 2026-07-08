Sesiona Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes

Zacatecas, Zac.- En sesión ordinaria del Sistema Estatal de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza reconoció la gran capacidad para enfrentar retos de este importante sector de la población y se pronunció por continuar con la generación de espacios de participación que permita su desarrollo.

En este sentido, a nombre del Gobernador David Monreal Ávila, refrendó el compromiso de la administración estatal de acompañar a las Niñas, Niños y Adolescentes y garantizarles el derecho a participar de la toma decisiones que tienen que ver con ellos.

Dijo que es indispensable brindarles a las juventudes las oportunidades que requieren, ya que tienen la capacidad para desarrollar sus habilidades

En la sesión, las y los adolescentes de los Consejos Consultivos estatal y municipales de Loreto y Guadalupe solicitaron fortalecer los programas y acciones en materia educativa, de salud, de recreación y de oportunidades para su desarrollo.

Laura Sofía Magallanes Delgado, presidenta del Consejo Consultivo Estatal, mencionó la importancia de que existan espacios de diálogo con las autoridades y destacó que la participación de todas y todos permite generar cambios importantes en las acciones que se realizan en favor del sector.

Iliana Guadalupe Espino González del municipio de Guadalupe, habló de las dificultades y carencias que aún enfrentan y que impiden el desarrollo de niñas, niños y adolescentes; refirió la violencia que persiste en familias y la necesidad de brindarles herramientas que permitan a este sector conocer sus emociones y crecer en un ambiente sano, “en donde nos sintamos seguros, respetados y valorados”.

Dulce Fernanda Rivas Mauricio y Erik Ramsés Alvarado Martínez, ambos de Loreto, comentaron la necesidad de trabajar en la recuperación de espacios públicos, la rehabilitación de los espacios deportivos, la promoción de la salud y resolver problemas como el del agua potable que afecta a muchas familias.

Durante la sesión, fue presentado el Sistema Estatal de Información de Niñas Niños y Adolescentes, cuyo convenio e inicio se realizará el próximo 15 de julio. El objetivo del mismo es ofrecer al público en general un sistema de consulta que contiene datos estadísticos que ofrecen un panorama sobre la situación de la niñez y la adolescencia.

El sistema contiene 218 indicadores agrupados en seis dominios: contexto demográfico, supervivencia, desarrollo, participación, protección e institucionalidad.

Igualmente se aprobaron por unanimidad, los lineamientos del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes, mismos que constituyen el instrumento normativo indispensable para regir la organización, las atribuciones y el funcionamiento del consejo, otorgando certeza jurídica a las actividades de sus integrantes.

Acordaron finalmente la realización de cursos de verano del 10 al 14 de agosto próximo con la finalidad de que las y los menores exploren el cuidado del medio ambiente, expresen su creatividad a través del arte y fortalezcan su salud mediante el deporte, promocionando el trabajo en equipo y el desarrollo de habilitades para la vida.