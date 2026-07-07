El gran salto de Zacatecas.

Por: Mtro. Arturo Jairo (*) Julio 2026

Previo al proceso electoral. los partidos y las organizaciones políticas en Zacatecas, consideraron diversos temas relevantes en los últimos meses, para escuchar de los ciudadanos sus opiniones y propuestas.

Por ejemplo, la falta de una conveniente política de seguridad pública y la corrupción, están ligadas a la insuficiencia de oportunidades para nuestros jóvenes y con ello a la carencia de una mayor participación económica y social.

Esa realidad nos permite desde ahora, una vez integrada la Cámara de Diputados federal en 2027, proponer políticas públicas, que formen parte de una estrategia económica más profunda, para atender necesidades de comunicación, obras hidráulicas, ampliación y mejoramiento de los servicios médicos, educativos, recreativos y de asistencia social.

El estado de derecho y la promoción de los valores ciudadanos, son ahora los temas centrales de la estrategia política que necesitamos. Lo anterior permitirá una mayor justicia a los ciudadanos en materia económica.

Por lo cual, recientemente nuestro Secretario de Economía, del Gobierno Federal, Marcelo Ebrad, a propósito del TMEC, nos recordó las siguientes propuestas:

Como remedio para evitar “una desaceleración importante” de la economía mexicana, y de acuerdo a la estrategia propuesta por la administración de Claudia Sheinbaum, se pretende acelerar la inversión tanto nacional como extranjera.

Recordemos sobre el Plan Nacional 2024- 2030, se propusieron seis temas básicos: Revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), reducción de las importaciones asiáticas, aprovechamiento del nearshoring, desarrollo de un portafolio de inversión, desarrollo tecnológico como valor agregado y reducción de la informalidad.

Como complemento a la estrategia anterior, dentro de las inversiones que se esperaban captar sobre todo en seis sectores que se beneficiarán si China sigue perdiendo mercado en Norteamérica como son: manufactura de equipo de iluminación electrónico, equipos de comunicaciones, semiconductores y otros componentes electrónicos, manufacturas de medios magnéticos y ópticos, manufactura de muebles para el hogar, oficinas y cocina, así como equipo electrónico.

Adicionalmente se concluye que, para México, la reducción de las importaciones de los sectores prioritarios son donde podemos ganar terreno frente a las economías asiáticas incluyendo la industria automotriz y electro movilidad, nueva medicina y dispositivos médicos, electrónicos, aeroespacial, datos y chips, generación y acumulación de energía en todas sus formas y textil.

Bajo el marco anterior, ahora nos proponemos visualizar para Zacatecas, el siguiente Gran Salto. al igual que el dirigente chino Mao Tse Tung, quien propuso para China dar el Gran Salto, convocando inicialmente a una revolución cultural, que dio sus resultados inmediatos. A la vez, en China se aseguraba que pretendía alcanzar la estabilidad económica perdida, en aras de un populismo, ya que en ese momento concluía su gobierno.

En el caso de la actual administración de México, se debe reconocer que ha tenido pocos resultados en la macroeconomía. Por lo tanto, se advierte que es el momento de dar un Gran Salto en Zacatecas, siempre y cuando los diversos sectores económicos para el 2027, se sumen al proyecto regional Centro Norte, donde se incluyan los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

Con ello, podríamos conciliar los intereses políticos de la oposición ya que hoy más que nuca, se quiere corregir el rumbo.

Coincidimos con el actual Secretario de Economía Marcelo Ebrard, quien afirma que se requieren adoptar políticas industriales más exitosas, vistas en otros países como China.

La receta implica financiar sectores clave y desarrollar planes de un gobierno federal, coincidiendo con la participación de las políticas estatales de todos los ciudadanos y organismos privados. ¡Todo sea para mejorar la economía de México y de Zacatecas!

(*) Preside el Foro Nacional de Legisladores en Zacatecas.