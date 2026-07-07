Intensifican acciones de búsqueda de personas en Valparaíso

Valparaíso, Zac.- En atención a solicitudes de colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, intensifica las jornadas de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas.

Es por ello que la Comisión Local de Búsqueda del Gobierno del Estado llevó a cabo una jornada de búsqueda individualizada de personas en el municipio de Valparaíso.

Estas acciones forman parte de las tareas conjuntas que lleva a cabo la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia.

Para la realización de estas acciones de búsqueda, se contó con el acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.