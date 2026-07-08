Que PC Zacatecas genere plan emergente ante lluvias: Geovanna Bañuelos

Para hacer frente a los desafíos que presenta la temporada de lluvias, la senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Zacatecas crear y difundir un plan Emergente de Reacción Inmediata que contemple la identificación de zonas de riesgo, rutas de evacuación, refugios temporales, centros de acopio, protocolos de alertamiento y monitoreo permanente de presas, ríos, arroyos, bordos, laderas y vialidades críticas a fin de brindar auxilio inmediato a la población afectada

Mediante un punto de acuerdo, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) conminó a fortalecer la coordinación entre Protección Civil del Estado y los 58 municipios, la Cruz Roja Mexicana, los Sistemas Nacionales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Salud y Seguridad para garantizar una atención oportuna durante las contingencias.

Y agilizar las evacuaciones preventivas, traslados de personas, atención médica, apoyo alimentario y resguardo temporal, priorizando a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y familias en situación de vulnerabilidad.

Así como implementar una campaña permanente de información preventiva que difunda la ubicación de refugios temporales, rutas de evacuación, números de emergencia, medidas de autocuidado y mecanismos para reportar oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la vida o el patrimonio de las familias zacatecanas.

“Para el Partido del Trabajo, la protección civil debe entenderse como una política pública de justicia social. Prevenir desastres, salvar vidas, proteger viviendas y brindar atención oportuna a las familias afectadas deben colocarse al centro de la acción gubernamental”, afirmó la senadora del PT

En el documento inscrito en la Gaceta Parlamentaria se advierte que la Organización Meteorológica Mundial prevé una alta probabilidad del desarrollo de condiciones que podría intensificar fenómenos hidrometeorológicos como lluvias torrenciales, inundaciones, sequías y otros eventos climáticos extremos.

Ante esto, la Comisión Nacional del Agua informó que la temporada de lluvias registrará precipitaciones por arriba del promedio en distintos periodos del año, además de una actividad ciclónica superior a la habitual en el océano Pacífico.

La legisladora explicó que, aunque Zacatecas no se encuentra en una zona costera, las lluvias pueden provocar escurrimientos, desbordamientos de arroyos, incremento en los niveles de presas, deslaves, caída de granizo, daños a viviendas, afectaciones a caminos rurales y riesgos para la vida, la salud y el patrimonio de miles de familias zacatecanas.

De igual forma, recordó que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias fuertes para la entidad, acompañadas de descargas eléctricas, rachas intensas de viento y posible caída de granizo, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones, deslaves y afectaciones en diversas regiones del estado.

Geovanna Bañuelos destacó que la prevención no puede limitarse a la emisión de avisos generales, sino que debe traducirse en acciones concretas y cercanas a la ciudadanía, con información accesible sobre zonas de riesgo, rutas de evacuación y protocolos de actuación que permitan responder de manera inmediata ante cualquier contingencia.

“La prevención efectiva requiere información clara, accesible y territorializada. La población debe saber qué hacer, a dónde acudir y cómo solicitar apoyo antes, durante y después de una contingencia”, subrayó la legisladora petista.

Finalmente, Geovanna Bañuelos señaló que la temporada de lluvias 2026 exige reforzar la coordinación entre autoridades estatales y municipales para proteger la vida, la integridad, el patrimonio y la tranquilidad de las familias zacatecanas, mediante acciones preventivas que permitan reducir riesgos y responder oportunamente ante cualquier emergencia.