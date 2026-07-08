Inicia UAZ Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera

Zacatecas, Zac.- Autoridades de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) inauguraron el XVIII Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera 2026, acto académico que consolida la vinculación institucional con sectores estratégicos de la economía nacional.

En representación del rector, Ángel Román Gutiérrez, el secretario académico, Hans Hiram Pacheco García, vía virtual felicitó a los asistentes y reconoció la labor del director de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra (UACT), Rubén del Pozo Mendoza, junto con su equipo de trabajo.

Este programa tiene como finalidad dar a conocer técnicas de vanguardia para el control de riesgos en los procesos mineros, fortaleciendo los conocimientos en administración de riesgos, seguridad industrial, salud ocupacional, normatividad, medio ambiente, ventilación, explosivos, sistemas de gestión, investigación de accidentes y planes de emergencia.

En su mensaje, el secretario académico destacó que la minería no solamente constituye un polo de desarrollo económico, sino también de crecimiento social y cultural, al ser parte esencial de la identidad zacatecana desde sus orígenes. Asimismo, subrayó la relevancia de este Diplomado porque coloca en el centro la seguridad del trabajador, mostrando la parte humana de la industria al salvaguardar la integridad del individuo.

El Diplomado en Prevención de Riesgos de la Industria Minera es un programa de formación especializada impulsado por la Cámara Minera de México, en coordinación con la UAZ. En 2026 se realiza su XVIII edición, consolidándose como un espacio académico de referencia nacional para la capacitación, actualización y profesionalización en seguridad minera.

A lo largo de sus ediciones anteriores, este diplomado ha reunido a especialistas de todo el país en módulos que superan las 200 horas de formación, con temáticas que abarcan desde la normatividad y la seguridad industrial hasta la ventilación en minas subterráneas y el manejo de explosivos.

En años recientes, como en 2023 y 2025, se destacó por integrar modalidades híbridas y por capacitar a personal operativo, supervisores y responsables de seguridad en minas, consolidando un espacio académico que combina teoría y práctica en beneficio de la industria minera mexicana.

En su XVIII edición de 2026, el diplomado reafirma esta trayectoria y se proyecta como un referente nacional que no sólo fortalece la profesionalización en seguridad minera, sino que también contribuye a la cultura de prevención y al desarrollo sostenible del sector, integrando innovación, responsabilidad social y cuidado del medio ambiente.