Se reune Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en Mazapil

Mazapil, Zac.- Al encabezar la reunión del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública en Mazapil, el Gobernador David Monreal Ávila afirmó que, gracias a la estrategia integral de pacificación impulsada en coordinación con los tres órdenes de Gobierno, hoy, la región del semidesierto zacatecano ha recuperado la tranquilidad y la cotidianidad de sus habitantes, consolidándose como una de las zonas con mejores indicadores en materia de seguridad.

Durante el encuentro con alcaldes y autoridades de Mazapil, Melchor Ocampo, El Salvador, Villa de Cos y Concepción del Oro, así como los integrantes de la Mesa de Construcción de Paz, se dio a conocer que esta región registra cero homicidios dolosos y mantiene una baja incidencia delictiva, resultado del trabajo permanente de las corporaciones de seguridad, de la coordinación institucional y de las acciones preventivas implementadas desde el inicio de la actual administración estatal.

Uno de los pilares de estos resultados ha sido la creación de los Destacamentos Regionales de Seguridad (DERES), modelo instaurado hace dos años para fortalecer la presencia territorial del Estado, mejorar la coordinación entre las instituciones de seguridad y justicia, así como optimizar la capacidad de respuesta de las corporaciones municipales, estatales y federales.

El Gobernador David Monreal Ávila precisó que la estrategia de regionalización ha permitido una comunicación permanente entre las fuerzas de seguridad, la atención oportuna de las incidencias y una mayor cercanía con la población, factores que han sido determinantes para recuperar la paz en el norte del estado.

Asimismo, resaltó que, mediante el programa de Fortalecimiento Municipal, se ha respaldado a los ayuntamientos con recursos para profesionalizar a los cuerpos policiacos, incorporar nuevos elementos certificados y acreditados, además de dotarlos de mejores condiciones y equipamiento para desempeñar su labor con mayor eficacia.

También, se informó que los municipios de la región han renovado su parque vehicular destinado a seguridad pública y que varios de ellos se han sumado a los convenios de homologación salarial, con el objetivo de garantizar que las y los policías perciban un ingreso digno de al menos 18 mil pesos mensuales, además de contar con prestaciones como seguros de vida, lo que fortalece sus condiciones laborales y contribuye a la profesionalización de las corporaciones.

El Gobernador David Monreal reiteró que la construcción de la paz no es resultado de acciones aisladas, sino de una estrategia permanente basada en la coordinación interinstitucional, la inversión en las policías municipales, el fortalecimiento de la inteligencia operativa y la presencia de las fuerzas de seguridad en todo el territorio zacatecano.

Finalmente, mencionó que los avances alcanzados en el semidesierto reflejan el compromiso de su Gobierno por consolidar un Zacatecas seguro, donde las familias puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad y donde la recuperación de la paz continúe extendiéndose a todas las regiones de la entidad.